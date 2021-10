Studios realizará una serie centrada en Agatha Harkness

La serie ‘WandaVision’ fue la primera producción de Marvel Studios para la plataforma de Disney+ y tuvo un gran recibimiento por parte del público dejando muchas puertas abiertas para el futuro de sus protagonistas pero un personaje en particular tuvo una gran recibimiento, nos referimos al papel de Kathryn Hahn, quien finalmente se descubrió que era una de las grandes villanas de la serie y parece ser que la popularidad permitirá un mayor desarrollo del personaje, ya que un reciente informe señala que habrá una serie de Agatha Harkness.

Después de que el personaje de Agnes fuera presentado como la vecina entrometida, finalmente se confirmó que este personaje se trataba de Agatha Harkness, una bruja que buscaba obtener los poderes de Wanda, teniendo un cambio significativo con respecto a su versión de los cómics y su final se quedó abierto para tener mayor participación en otras producciones, surgiendo el rumor si aparecerá en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Este día un informe de The Hollywood Reporter señala que habrá una serie de Agatha Harkness, ya que Disney ha dado luz verde a una serie para conocer mucho más del pasado de este personaje, el cual fue mostrado brevemente en ‘WandaVision’, lo cual podría unirse a la historia de Fantastic Four, tomando en cuenta su cercanía con estos héroes dentro de las páginas de Marvel Comics.

A pesar de que aparentemente será un hecho esta serie, podría tardar un par de años o más para que esto suceda, ya que actualmente el calendario de Marvel Studios tiene muchos proyectos en puerta con respecto a series, muchas de las cuales ya terminaron sus grabaciones como ‘Moon Knight’ o ‘She-Hulk’, las cuales se espera que lleguen para 2022.

