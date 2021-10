Adele sobre su divorcio de Simon Konecki: “No era feliz”

Este año se producirá el esperado regreso de Adele a la música. La cantante británica posteó el martes en su cuenta de Instagram un adelanto de apenas segundos de «Easy on Me», el primer single de su cuarto álbum, 30, que se estrenará el próximo viernes 15 de octubre. En cuanto al disco en cuestión, se espera su lanzamiento para noviembre, pero todavía no hay datos precisos. Su último trabajo hasta la fecha es el ganador del Grammy 25, del año 2015.

Con motivo de esta anticipada vuelta, la artista brindó una extensa entrevista a la revista Vogue, donde se explayó, entre otros temas, sobre su divorcio en 2019 de Simon Konecki, con quien se casó en 2018 tras siete años de relación y un hijo en común, Angelo.

«No era feliz, simplemente hacía las cosas porque tenía que hacerlas», declaró Adele. «Ninguno de los dos hizo nada malo, no nos lastimamos ni nada por el estilo, solo quería que mi hijo me viera amando a alguien y siendo amada», remarcó, y añadió que desde entonces está buscando «la verdadera felicidad».

Por otro lado, fiel a su naturaleza reservada, la cantante y compositora compartió que su distanciamiento del empresario se produjo mucho tiempo antes de que trascendiera en los medios. «Decidimos preservar eso y tomarnos un tiempo porque había un niño involucrado», explicó. Por otro lado, elogió a su exmarido, asegurando que le confía hasta su propia vida. «Elegí a la persona perfecta para tener a mi hijo, esa es una de las cosas de las que más orgullosa me siento», remarcó.

Adele también contó que vive muy cerca de Konecki, con quien comparte la custodia de Angelo, y que incluso organizan cenas familiares para ver películas los tres juntos. «No es un ex cualquiera, es el padre de mi hijo», remarcó. Respecto a su niño, de 9 años, la artista expresó que si bien necesitaba priorizar su felicidad, el divorcio afectó profundamente a Angelo. «Era infeliz, pero si puedo encontrar la felicidad y si él logra verme feliz, entonces ahí podré perdonarme definitivamente por eso», manifestó.

«Una vez Angelo me preguntó si realmente lo estaba viendo, y en ese momento me quebré. Entonces empecé a compartirle lo que pasaba», sumó la artista, quien comenzó terapia a raíz de la separación. «Lo hice para sentarme con la Adele de siete años, para hablar sobre mi papá, que era algo que estaba evitando», contó la cantante en referencia al complejo vínculo que tuvo con su padre, Marc Evans, quien la abandonó cuando tenía dos años y falleció este año de cáncer, luego de algunos períodos de contacto con su hija que no fueron agradables para ella.

«El estar segura de que alguien que se supone que te tiene que amar no te prioriza cuando eres tan chica, eso lo absorbes como cierto y te acostumbras», expresó Adele acerca del impacto que tuvo su papá en su vida. «Por lo tanto, mis relaciones con los hombres han sido siempre así: ‘Bueno, vos me vas a lastimar, entonces yo te voy a lastimar primero’, y eso es muy tóxico y me impidió encontrar la felicidad», apuntó.

En cuanto a la temática de 30, Adele adelantó que no es un álbum «de ruptura» como sus predecesores sino uno más introspectivo. «Habla del divorcio de mí misma, de cómo necesitaba reacomodarme y estar bien, porque la culpa también le puedo tener yo», expresó, y confirmó estar en pareja con Rich Paul, el agente de LeBron James, con quien se sacó su primera selfie oficial para Instagram el pasado 19 de septiembre.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial