Las picaduras de mosquitos inflamadas son el resultado de una reacción alérgica leve del organismo al entrar en contacto la piel con la saliva del insecto. En ese momento, se libera histamina para combatir y aliviar picaduras de mosquitos y otros insectos, especialmente los coagulantes segregados por los mosquitos.

La histamina liberada por el organismo para combatir la picadura de un mosquito tigre o de cualquier otro insecto es lo que genera la inflamación en la zona afectada. Así pues, el picor que experimentas instantes después de una picadura se debe a la reacción de tu propio cuerpo debido a esta segregación.

Y es que, los vasos sanguíneos de la zona se inflaman, se irritan los nervios y, como consecuencia, aparece la sensación de picor. Las reacciones a las picaduras de un mosquito pueden ser leves en algunas personas, pero otras pueden sufrir enrojecimiento, dolor y una gran inflamación.

Cuánto dura la picadura de un mosquito

Como hemos expuesto anteriormente, los mosquitos hembra son los responsables de las picaduras para poder producir los huevos. Para ello, utilizan una zona especial de su boca llamada probóscide, cuya misión es penetrar en la piel de las personas y chuparles la sangre.

De este modo, el mosquito puede alimentarse, pero a su vez inyecta saliva en la piel y produce la picadura en el individuo. Por regla general, el enrojecimiento inicial de la picadura desaparecerá a las pocas horas, dejando en su lugar un bulto incómodo.

Este bulto o pápula suele aparecer en un plazo de 2 a 6 horas después de la picadura y tiene una duración de entre 1 y 2 días. Sin embargo, en determinados casos la pápula puede tardar más tiempo en desaparecer, incluso puede necesitar varios días o semanas. Para evitar que el tiempo de recuperación aumente, es fundamental que no rasques la zona afectada por la picadura, sino que utilices hielo o la laves con agua y jabón para aliviar las molestias.

Cómo bajar la inflamación de una picadura de mosquito

Después de tener claro por qué aparece la inflamación tras una picadura de insecto, vamos a mostrarte cómo aliviar picaduras de mosquitos y cómo bajar la inflamación con los siguientes trucos y consejos sencillos:

1. Lava la zona afectada por la picadura de un mosquito de inmediato con agua y jabón, te ayudará a aliviar el picor y también a reducir la inflamación.

2. También puedes colocar una compresa con agua helada para bajar la inflamación, es un método muy efectivo si lo realizas durante 10 minutos. Pasado este tiempo, comprueba el estado de la picadura y si todavía sientes molestias, coloca una bolsa de hielo envuelta en un paño sobre la zona afectada durante 10 minutos más.

3. Si se inflama demasiado o sientes molestias importantes lo mejor es que consultes con tu médico o farmacéutico, quizás tomar algún antihistamínico te ayuda a aliviar picaduras de mosquito, sobre todo el picor y la inflamación.

4. Por último, evita rascar las picaduras para que la inflamación no aumente.

Remedios caseros para picaduras de mosquitos

Ahora que sabes cómo bajar la inflamación de una picadura de mosquito, vamos a mostrarte unos cuantos remedios caseros para tratar las picaduras de forma fácil y natural. Los siguientes remedios caseros para picaduras de mosquitos son muy efectivos para tratar la inflamación de cualquier picadura de insecto.

1. Bicarbonato de sodio

Si mezclas bicarbonato de sodio con agua conseguirás una solución natural y eficaz para tratar las picaduras. Con una cucharada de bicarbonato y un poquito de agua será suficiente para formar una pasta que debes aplicar en la zona afectada y dejar que actúe durante 10 minutos. Después, enjuaga con agua fría para disminuir la inflamación.

2. Aloe vera

El aloe vera o sábila es una planta milagrosa con muchísimas propiedades naturales que te ayudarán a combatir diversos daños en la piel, como las quemaduras y las picaduras de insectos. Esto es debido a que es un excelente antiséptico natural, de manera que contribuye a reducir el dolor, el picor y la hinchazón.

3. Pasta de dientes

Las pastas de dientes que incluyen mentol en su composición también son muy buenos remedios caseros para picaduras de mosquitos. Este compuesto orgánico se encuentra en las plantas de menta y, al aplicarlo sobre una picadura de mosquito, ayudará a reducirla y aliviar la zona.

4. Miel

La miel suele utilizarse como remedio casero para combatir diferentes afecciones, como los dolores de garganta, la tos o una inflamación. Esto es debido a que contiene varias propiedades que la convierten en un potente antibiótico natural, por lo que ayudará a tratar las picaduras.

5. Crema antihistamínica

Las cremas antihistamínicas no son un remedio casero, pero por descontado nos ayudarán a aliviar picaduras de mosquitos. Eso sí, debes seguir en todo momento las indicaciones del producto para aplicarla correctamente.

Esperamos haberte ayudado con estos remedios caseros para picaduras de mosquito. No obstante, si no consiguen aliviar las molestias y no sabes cómo bajar la inflamación de una picadura de mosquito, te animamos a que acudas a tu médico habitual.

El Español

Por: Reporte Confidencial