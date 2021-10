Ewald Scharfenberg: Cabello se jactó de no salir en los Pandora Papers, pero pueden usar intermediarios

El director-editor de Armando.Info, Ewald Scharfenberg, aseveró este jueves que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, “se jactó” de no salir en los Pandora Papers, pero insistió en que él y voceros del chavismo “pueden usar intermediarios” en torno a ello.

“Me pareció curioso que este miércoles Diosdado (Cabello) se jactaba de que no salían en las Pandora Papers, pero no es algo tan fácil, utilizan a estas personas, intermediarios. Si hay 95% de pobres en Venezuela y hay estos personajes que juegan en las grandes ligas, esto hace que luego de iniciada la llamada revolución bolivariana el país sea más desigual. Así como en Álex Saab pueden hacer un hilo continuo entre la corrupción y empeoramiento de la vida de los venezolanos”, afirmó Scharfenberg en entrevista con Efecto Cocuyo.

En ese sentido agregó que “en este caso pueden hacer un hilo claramente entre una decisión y favorecer un negocio corrupto que generó el estallido de una protesta que generaron muertes en el país. (…) Estas personas utilizan métodos sofisticados para pagar comisión, no es una imagen de alguien con un cheque. Venezuela está en el puesto número 7 entre los que tiene más empresas en paraísos fiscales, hay algo que no cuadra”.

“En el periodismo de investigación se espera que se genere consecuencias. Las consecuencias típicas como algún tipo de investigación. En el caso de Álex Saab hasta que fue arrestado en Cabo Verde nunca había sido mencionado. En torno a él te puedo adelantar cosas a publicar este sábado 9 de octubre conjunto con el diario expreso de Lisboa una nota donde se le ve un vehículo, por el cual se le pagaba la caiomas a Haiman El Troudi. El pasado 4 de octubre hablamos de un caso curioso como el de Raúl Gorrín, que pasó una parcela en Dominicana como parte de pago. La segunda historia publicada en esta serie Pandora Papers, fue la historia de Raúl Gorrín, y no me extraña que Globovisión no se haga eco de lo ocurrido”, reiteró.

Para Scharfenberg esta investigación Pandora Papers “si fuese un edificio, sería una edificación de cinco pisos llenas de documentos. El método de investigación una vez detectadas las historias y pistas, si se consigue una historia como la de Guarapiche en Dominicana, se incluyen a periodistas del país relacionado”.

“Una historia que siempre se supo, pero no los detalles, es el intento de compra en 2009 que hizo Ricardo Fernández Barrueco, de la telefónica Digitel, con Oswaldo Cisneros. (…) Estoy trabajando con una colega de Alemania, una historia sobre de un banquero venezolano que ahora tiene mucho éxito en el exterior. Esas son pistas bastante buenas de lo que viene”, concluyó.