Fotogalería | Proyecto Motorhome de salud se renueva en Chacao

1288428

Médicos, paramédicos, enfermeras, vecinos y voluntarios se unieron junto con la alcaldía de Chacao y patrocinadores para reinaugurar, este 7 de octubre, el motorhome que presta atención primaria de salud en la Plaza los Palos Grandes, ubicada en el Municipio Chacao, a las personas que hacen vida en la comunidad.

Al llegar la pandemia por COVID-19 se vieron reducidos los espacios para atender emergencias locales como caídas, medición de tensión, ataques de asma y ansiedad por el encierro, lo que llevó a Doménico Helmeyer, líder vecinal, y al Consejo Comunal Norse a mejorar la atención que ofrecían en la autocaravana que está operativa desde la época de los apagones en 2019.

Con la implementación de este nuevo proyecto, los residentes de la zona crean sentido de pertenencia e innovación en la comunidad. Foto: Andrea Garofalo

El vocero vecinal, en conversación con El Pitazo, contó que han podido nebulizar a pacientes que han tenido complicaciones para respirar en medio de una falla eléctrica gracias a la planta con la que cuenta la estructura móvil. «La comunidad ha tomado de forma positiva el apoyo que presta la unidad a los eventos que se llevan a cabo en la plaza. Nos hemos vuelto una respuesta de la sociedad para la misma sociedad», resalta.

Poseen equipos de primeros auxilios desde cubrebocas hasta medidores de temperatura. Foto: Andrea Garofalo

El proyecto se ha sustentado por las donaciones que han hecho los miembros de la zona, el aporte que brindan los patrocinadores y el acompañamiento del alcalde Gustavo Duque. Durante el proceso de cambio de imagen que duró en promedio 9 meses, se sumaron herreros, carpinteros y muchachos en general que se sintieron motivados en acondicionar y volver atractiva para los jóvenes el Motorhome es, en pocas palabras, un espacio ciudadano en el que comerciantes, vecinos y alcaldía pueden trabajar en convivencia.

«Es un trabajo de hormiguita donde la comunidad donó poco a poco para construir la unidad», recuerda Helmeyer.

Dentro de la instalación existe una distribución para los insumos médicos, desinfección, camilla y conexión a internet satelital para velar por una comunicación inmediata. Por otro lado, cada voluntario cuenta con un kit de primeros auxilios compuesto por cubrebocas, chalecos luminiscentes, medicamentos y toma de tensión.

¿Si tengo una emergencia qué hago?

Puedes acercarte directamente al motorhome que se encuentra fijo en la Plaza los Palos Grandes o comunicarte con los Ángeles de la Vía (@angelesdelasvias) y los Palos Grandes de Noche (@lpgdenoche).

La estructura móvil está dotada de insumos para resguardar al paciente mientras esperan la llegada de una unidad de emergencias | Foto Andrea Garofalo

Otra opción es acudir a la sociedad de vecinos o consejo comunal, ya que son el intermediario entre el paciente y la respuesta sanitaria. A diario podrán toparse con diferentes voluntarios y especialistas debido a su agenda de trabajo, por lo que el horario de atención puede variar.

Colores e innovación

Con el objetivo de seguir humanizando y haciendo más amigable a la vista la urbanización, «elegimos el color verde por la ecología y el morado por combinar muy bien y ser atractivo para los jóvenes», comenta el líder vecinal que tiene como meta llevar este proyecto a otras zonas de la capital y que funcione como inspiración comunal en el país.

El color verde que predomina en el vehículo guarda relación con la ecología y cuidado del ambiente | Foto: Andrea Garofalo

Las imágenes rotuladas en el transporte de salud muestra a través del arte las actividades que han puesto en práctica en los Palos Grandes, desde estrategias de seguridad y tránsito hasta los murales que suben la autoestima de los residentes. Todo está contemplado en el diseño.

Como enseñanza de todo lo que han tenido que aprender en equipo para poder crear desde sus propias manos la sociedad en la que esperan puedan vivir sus hijos, consideran que «lo importante es seguir y no desmayar. No dejar que las personas que no tienen los mismos intereses de nosotros tomen nuestros espacios», sostiene Doménico Helmeyer.

Andrea GarofaloGran Caracas