Guardias de seguridad del IPSFA en Caracas agredieron a mujer trans

Guardias de seguridad de Forum Super Mayoristas, sede IPSFA, agredieron el pasado 4 de octubre a una mujer transgénero identificada en las redes sociales como «Jessie Eva», reseñó el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla.

En un hilo, la afectada relató en Twitter que ingresó al local para preguntar por una leche de soya, pero tras recorrer un rato los pasillos, optó por no llevarse nada y se dirigió a la salida donde fue abordada por guardias de seguridad, quienes le pidieron, como al resto de los clientes, que abriera su cartera.

Fue en este contexto cuando, en su decir, notó que la «miraban raro» y se puso «nerviosa». «Al no ver nada dentro de mi bolso, una chica hizo señas a otro, y me pidieron que los acompañase», detalló.

Seguidamente fue presionada para que indicara si era «hombre o mujer»: «Yo me puse muy nerviosa, y comencé a tartamudear. Al verlo, el chico presionó todavía más, y con un tono más serio: ‘¿Hombre o mujer? Es simple. Todo el mundo es hombre o mujer’», refirió.

«Jessie Eva» sostuvo que, en ese punto, se sentía acorralada y no sabía qué responder. Finalmente, les indicó a sus agresores que era un hombre, pues temía que si decía que era una mujer la acosarían con más preguntas o la retendrían durante más tiempo.

Su respuesta, aseguró, la hizo sentirse «bastante sucia». Además, de acuerdo con lo por ella referido, cínicamente, el guardia de seguridad le restó importancia a la agresión: «¿Ves? Eso era todo».

«Al salir, me sentía muy mal. Tenía bastantes ganas de llorar. Ellos nunca dijeron ‘lo hacemos porque eres transgénero’, pero fue evidente por sus gestos, palabras y acciones que así fue. Y me hizo revivir un momento de avances sexuales no consentidos (abuso) que tuve años atrás», añadió la mujer.

La Tabla recuerda que no es la primera vez que el establecimiento se ve envuelto en denuncias de trato discriminatorio y cruel, pues el pasado 14 de febrero, empleados de la sucursal de San Bernardino desnudaron, robaron, agredieron verbalmente y se burlaron de Érika Rojas por ser epiléptica.

Rojas aseguró a ese medio que su caso está a cargo de la Fiscalía 150° del Ministerio Público y ya sus representantes legales tuvieron acceso al expediente. Se reunirá el próximo lunes –11 de octubre– con la fiscal asignada.

Hasta el momento, se desconoce si «Jessie Eva» denunció o denunciará a sus agresores ante las autoridades.

