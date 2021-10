Investigador con experiencia sugirió al FBI dónde buscar a Brian Laundrie

Un investigador con extensa experiencia dijo que duda mucho que Brian Laundrie haya estado alguna vez en la Reserva Carlton y sugirió al FBI buscar en refugios.

Se trata de Craig Caine, un funcionario que supervisó a los miembros del grupo de Trabajo Regional de Fugitivos de Nueva York y Nueva Jersey, antes de retirarse del Servicio de Alguaciles de EEUU, quien gracias a su experiencia ha encontrado a muchas personas que han estado huyendo de la ley.

«Creo que todo fue un engaño. Tuvo mucho tiempo para calcular esos movimientos», dijo Caine, quien no está participando activamente en el caso de Petito, pero de igual manera ofreció una opinión experta basada en más de 30 años de trabajo en este tipo de misterios en Estados Unidos y en el extranjero.

Caine afirmó que los lugares con una abundante población de personas sin hogar, no frecuentados por la Policía, eran las áreas en las que los fugitivos de la ley podrían intentar esconderse.

En repetidas ocasiones los padres de Brian Laundrie han intentado disipar cualquier rumor sobre que hayan ayudado a escapar a su hijo y evadir la aplicación de la ley.

Han pasado 23 días desde que el prometido de Gabby Petito (una youtuber de 22 años que fue asesinada mientras viajaba por carretera con su novio), Brian Laundrie supuestamente le dijo a sus padres que haría una caminata en una extensa reserva de Florida.

Desde el 14 de septiembre, para ser más exactos, que no se sabe nada de él, a pesar de que decenas de agentes de la ley lo han estado intentando localizar, con la ayuda del FBI, que lo considera una persona de interés en la desaparición de Gabby.

PISTAS CONSIDERADAS IMPORTANTES POR EL INVESTIGADOR

Según Caine hubo un «momento crítico que me hizo cambiar de opinión» en cuanto a dónde pensaba que conduciría la investigación. En su opinión, todo se remonta a ese Ford Mustang plateado que los padres de Brian Laundrie le dijeron a la Policía que su hijo condujo hasta la Reserva Carlton el 14 de septiembre. El joven dejó su teléfono, que el FBI confiscó desde entonces.

Los padres de Laundrie fueron a la reserva después de que su hijo no regresara a casa, encontraron el Mustang, lo llevaron a casa y tres días después, llamaron a la Policía para decirles que Brian Laundrie estaba desaparecido. Lo que para Caine, fue la coyuntura crítica.

«¿Vas a dejar a tu hijo en la reserva sin forma de comunicación y sin forma de llegar a casa?; ¿Eso tiene sentido para alguien?», preguntó Caine. «No creo que haya estado nunca en ese lugar».

Luego de que el FBI y la policía local incautaran el Ford Mustang como parte de la investigación, poco tiempo después fue devuelto a la familia Laundrie; sin aclarar si encontraron o no algo dentro del vehículo que pudiese servir para la resolución del caso.

EL INVESTIGADOR DICE QUE SÍ LO ENCONTRARÁN:

Caine expresó que no le sorprende que todavía no hayan encontrado a Laundrie, pero sí cree que, eventualmente lo encontrarán.

«Esto no es un reality de televisión. Es una situación de la vida real, lo que me lleva a creer que estaba bien orquestada, bien planificada y que tenía mucho tiempo y recursos», dijo Cane. «Este tipo será encontrado, tal vez no antes; pero lo encontrarán más tarde».

Cuando se le preguntó al investigador por qué el FBI seguía buscando en esa zona en particular, él respondió que «Como cualquier otra cosa, hay que examinar todas las pistas. Las pistas que puedan ser creíbles deben agotarlas al máximo». Y añadió que «Tienen que terminar su búsqueda para sentirse lo suficientemente cómodos para poder moverse a otra área».

«No somos magos, no tenemos una varita mágica. Tenemos que ir a buscar lo que encontramos como investigadores. A menos que tenga pruebas sólidas de dónde podría estar, será un juego de espera», aseguró Caine. «Un día, alguien en el público va a ver a este tipo; y van a llamar para dar una información anónima y un policía local en el lugar podría verlo haciendo una parada o caminando por el bosque o en un país extranjero…alguien lo verá en algún momento».

La Agencia Especial del FBI no ha brindado información acerca de dónde pueden buscar en caso de que sus esfuerzos en la Reserva Carlton no den resultados sobre el joven.