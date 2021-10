Libro: EL CONTRATO AMOROSO

Este es el texto con el que las mujeres que ya no sufrimos por amor vamos a aprender autodefensa emocional: estamos hartas de sacrificarnos, de ceder constantemente y de ser complacientes. Ya no queremos príncipes azules: queremos compañeros con los que compartir nuestra vida o un trocito de ella. Para ello tenemos que aprender a establecer límites y llegar a acuerdos que nos permitan sentirnos libres y seguir siendo nosotras mismas. Ahora que sabemos que hay cosas que no se negocian (nuestra salud sexual, nuestra libertad de movimientos, nuestra red afectiva, nuestro derecho a disfrutar de nuestras pasiones y del mismo tiempo libre, el reparto equitativo delas tareas domésticas y de los cuidados…), el mito romántico ya no puede someternos ni esclavizarnos más. Ya sabemos qué es lo que queremos, y lo que no queremos, y ahora vamos a aprender a usar nuestro poder para relacionarnos en igualdad con los hombres. En este libro, además de aprender a negociar desde la no violencia, y a entender las relaciones de poder en la pareja, encontrarás muchas herramientas y ejercicios con los que podrás llevar la utopía a la práctica.

Autor: HERRERA GÓMEZ, CORAL

Genero: Autoayuda

Páginas: 160

