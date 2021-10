Si miras la vida de cerca, no tiene ningún sentido. ¡Aléjate y disfrútala! Este libro entronca con ese increíble verso: «Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver». Es una de las verdades más grandes que existe y perder ese lugar jamás es triste porque siempre llegarán otros diferentes y mejores.

Autor: ESPINOSA, ALBERT

Páginas: 248

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial