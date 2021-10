Más del 90% de los actos discriminatorios hacia venezolanos ocurren debido a su nacionalidad

1288095

Caracas.- La tercera encuesta realizada por Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE) dirigida a la población migrante y refugiada venezolana en Colombia, Perú y Ecuador, reflejó que el 92% de los desplazados aseguran que los actos discriminatorios son debido a su nacionalidad.

Pese a que la convivencia en Colombia, Perú y Ecuador con la población migrante se muestra positiva, al menos el 23% de los venezolanos perciben actos discriminatorios en su vida diaria, 18% siente rechazo o exclusión de actividades y 16% declara que es tratado con menos respeto que otras personas.

A los encuestados se les preguntó cuáles podrían ser los motivos de los episodios discriminatorios, a lo que el 92% expresó que es debido a su nacionalidad. A su vez, 20% piensa que es por su manera de hablar y 18% por su condición económica.

Los principales lugares donde experimentan estos episodios son espacios públicos (71%), seguido del espacio laboral (43%) y el establecimiento de salud (17%).

Otro punto expuesto en la encuesta, demuestra que el 43% de los venezolanos se desempeñan como trabajadores independientes o autónomos, mientras que un 49% tiene acceso a trabajo en sectores como comercio (19%), gastronómico (10%) y otras actividades profesionales (10%). Sin

embargo, el 80% aún no logra conseguir un empleo relacionado a su profesión.

Los venezolanos encuestados aseguraron que debido a la crisis institucional en Venezuela, existe desconfianza hacia las instituciones en el país receptor. El 49% tiene nada o poca confianza en la prensa nacional, 40% no confía o confía poco en la policía, 33% no confía nada o confía

poco en las ONG lideradas por personas venezolanas y 30% no confía nada o confía poco en las

ONG locales e internacionales.

Daniela CarrascoMigración