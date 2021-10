El jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry invoca a Kobe Bryant para explicar su propio “instinto asesino” en la NBA.

Stephen Curry se ha ganado el apodo de asesino con cara de niño, pero ese apodo no es solo para mostrar. La estrella de los Golden State Warriors trae buenas vibraciones y una sonrisa brillante en la cancha al mismo tiempo que golpea triples agotadores para enterrar a sus oponentes.

Recientemente se le preguntó a Curry sobre su comportamiento en la cancha y cómo se prepara mentalmente para los juegos. El base de los Warriors señaló una evaluación del ícono de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, como la mejor versión de cómo está en la cancha.

A través del programa de la NBA de The Athletic con David Aldridge y Marcus Thompson:

“Siempre he tenido este tipo de instinto asesino silencioso”, dijo la estrella de los Warriors. “Kobe hizo una entrevista una vez. Fue uno de mis comentarios favoritos sobre mí en términos de cómo veía ese instinto asesino detrás de la sonrisa. Puedo divertirme y tener solo, pero estoy ahí para arrancarte el corazón. Es solo una forma diferente de ver “.

La entrevista de Kobe a la que se refería fue con Michael Wilbon en 2015, donde la siempre analítica estrella de los Lakers analizó lo que vio en Stephen Curry.

“Veo una calma en él”, dijo Kobe sobre el escolta de los Warriors. “Creo que es algo que muchos jugadores no entienden. Pero hay una calma seria en él que es extremadamente mortal. Porque no está arriba, no está abajo. No está contemplando lo que acaba de suceder antes o preocupándose por lo que vendrá después. Él está ahí “.