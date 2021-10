Venezolano gana premio de literatura en Colombia dando voz a niño caminante

1288703

Caracas. El desarraigo, el sentir la falta de la familia y el recuerdo de lo que se deja atrás son los sentimientos que plasmó el escritor e investigador venezolano Fanuel Hanán Díaz Acosta en uno de los tres cuentos ganadores del Premio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botero de Colombia.

Se trata de Hemos llegado a Berlín, relato que rinde homenaje a los caminantes venezolanos a través de la mirada de un niño de 10 años que llegó a Colombia después de hacer una travesía por el Páramo de Berlín, ubicado en las montañas más frías y altas de ese país, entre 2.800 y 4.290 metros sobre el nivel del mar y donde algunos compatriotas han perdido la vida.

“Me costó mucho… Habían momentos en los que no podía escribir, podía pero estaba muy triste, hasta que un día me senté y la escribí, me salió como de un solo tirón pero no quedé emocionalmente limpio, o sea, fue doloroso, lloré”, expresó el crítico y docente universitario venezolano a Proyecto Migración Venezuela.

Pero este cuento ganador recoge también ese sentimiento de solidaridad que otros caminantes han recibido también en su travesía, refiere el escritor. Indicó además que el detonante de la historia fue el testimonio de un niño venezolano que debió huir a pie de Venezuela junto con su mamá y que rompió en llanto al responder cómo se sentía caminar bajo esas circunstancias.

“Yo creo que la literatura si tiene algo hermoso, es crear empatía, y si un niño lee un cuento sobre otro niño que está sufriendo, y que tiene recuerdos pero también, que ve al mundo como otro niño se pondrían en el papel de ese migrante”, añadió Díaz Acosta.

Hemos llegado a Berlín supone el salto a la ficción del escritor y crítico venezolano que llegó a Colombia hace siete años para trabajar en la Editorial Norma en Bogotá. Fanuel Hanán Díaz ha explorado la literatura infantil en sus libros Sombras, censuras y tabús en los libros infantiles; Semillas de México; No, tú no! y Panorama breve de la literatura infantil en Venezuela, entre otros.

Con Hemos llegado a Berlín el venezolano consiguió el segundo lugar del Premio Nacional de Literatura Infantil Pedrito Botero y 30 millones de pesos. El concurso, en el que participaron más de 400 escritores, reconoce la narrativa literaria y la escritura de cuentos infantiles de todos los escritores, con o sin trayectoria, colombianos y extranjeros residentes en ese país durante los últimos cinco años.

Con información de Proyecto Migración Venezuela y Alcaldía de Medellín

Redacción El PitazoMigración