Blazers rechazó la salvaje propuesta de cambio de Ben Simmons

El equipo de los Portland Trail Blazers, le dijo que no a una oferta que le hizo el conjunto de Philadelphia 76ers por el jugador Ben Simmons en la NBA.

Desde hace mucho tiempo se rumorea que los Portland Trail Blazers son un destino comercial lógico para la estrella descontenta Ben Simmons. Sin embargo, las demandas comerciales de los Philadelphia 76ers parecen rayar en el lado ilógico.

Según Shams Charania de The Athletic, los Sixers y Blazers de hecho participaron en conversaciones comerciales recientes. Sin embargo, según los informes, el precio de venta de Ben Simmons era demasiado elevado.

Junto con un paquete potencial centrado en CJ McCollum, los Sixers también pidieron tres selecciones de primera ronda y tres intercambios de selecciones, lo que equivale a prácticamente seis años de control de selecciones en el draft.

Aquí el dato:

Latest on Ben Simmons and the 76ers: pic.twitter.com/PWuRV9eyV8

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 8, 2021