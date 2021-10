Instagram volvió a fallar globalmente este 8Oct

Pasadas las 2:30 pm de este viernes 8 de octubre, la plataforma Instagram presentó nuevas fallas.

Tuiteros alertaron sobre lo que estaba sucediendo. Internautas aseguraron que se trató de otra caída masiva, pero para fortuna de muchos sólo fueron intermitencias.

Indicaron que al momento de subir stories mostraba error. Del mismo, la caída que duró aproximadamente 30 minutos no actualizaba el feed.

¿A alguien más le falla las historias de Instagram? Creí que era mi internet pero no me deja subir nada un con datos 👺

solo a mi no me deja subís historia instagram?

Los memes han los protagonistas en medio de las recientes caídas de las plataformas.

A través del Twitter, miles de personas han bromeado con la caída.

Ya no soy tan tonta jaja, antes de reiniciar mi celular y el router vengo a Twitter a comprobar si Instagram funciona o no.. Twitter, NUNCA ME DEFRAUDAS #LaReinaDelFlow2 #LaNietaElegida pic.twitter.com/glN5UjSXwL

