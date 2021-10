Maduro: Vamos a producir bastante petróleo y recuperar las refinerías al 100%

Nicolás Maduro afirmó este jueves que producirán «bastante petróleo» pero que no van a depender de él, pues considera «parasitario» la renta petrolera.

Además Maduro señaló que van a recuperar las refinerías en su totalidad, pese a que una reciente investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) develó que la administración chavista ha desmantelado petroleras para vender sus partes como chatarra.

«Tenemos que construir una economía de satisfacción interna. Producir en Venezuela todo lo que necesita el país, que genere nuevas fuentes de riqueza distintas al petróleo. No quiere decir que no vamos a producir petróleo, vamos a seguir produciendo petróleo y bastante. Vamos a recuperar la petroquímica y las refinerías al 100%, pero no vamos a depender del petróleo», indicó Maduro en una alocución de VTV.

Su promesa coincide con el último reporte de la exportación de crudo de Pdvsa en septiembre, el cual fue su mes más bajo en once meses.

Pdvsa y sus empresas mixtas exportaron en septiembre un total de 414 mil barriles por día en un total de 19 cargamentos, lo que supone un desplome del 34% con respecto a agosto y siendo el más bajo desde octubre de 2020.

Asimismo, insistió que el 2021 «ya es el año de la recuperación económica y del crecimiento de la economía», aún cuando el sueldo se mantiene por debajo de 2.5 dólares mensuales.

«La frontera está funcionando»

Pese a que Freddy Bernal y autoridades colombianas han pronunciado que la frontera en Táchira sigue cerrada, Maduro aseguró que esta ya abrió «y está funcionando».

«Abrimos la frontera. Vamos a mejorar todas las condiciones de seguridad. Hice una invitación a los empresarios colombianos para un comercio más favorable. Esa frontera está funcionando poco a poco, paso a paso», apuntó.

En ese contexto, dijo que planea volver a la «época de bonanzas» por encima de Iván Duque, a quien señaló de «estar obsesionado».

«Estoy recibiendo llamadas de empresarios de Colombia, listos para una nueva etapa económica y volver a los 11 mil millones de dólares de comercio que tuvimos con Colombia. Volver a la época de bonanza, por encima por la obsesión de Iván Duque, quien no vale ni medio. A mí lo que me vale es el pueblo colombiano», añadió.

«Los empresarios del Norte de Santander saben que conmigo sí cuentan. Con Maduro sí cuentan… Ustedes lo saben. Vamos a avanzar en los grandes planes», refirió el líder del chavismo.

La reapertura de los pasos fronterizos estuvo fijada para el martes pasado, pero luego fue movida para el viernes y el día de hoy Bernal sentenció que tampoco se reabrirá mañana.