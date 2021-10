Ni el chavismo pudo quebrar Monómeros y en 2 años, el interinato la lleva a la bancarrota: Francisco Rodríguez

El economista Francisco Rodríguez acusó este lunes al interinato de haber llevado a la empresa Monómeros a la bancarrota por hacer las cosas mal y por la falta de transparencia, entre ellas que los partidos del G4 se repartieran los cargos de las Juntas Directivas de la empresa y de Citgo.

En entrevista con Vladimir Villegas, Rodríguez dijo que tanto Julio Borges como Leopoldo López «no han sido transparentes». «Yo tengo una enorme confianza tanto en Julio Borges como en Leopoldo López, ellos quieren a su país, pero eso no quiere decir que ellos no hayan hecho las cosas mal. El G-4 llevó adelante una estrategia política que fracasó y además no fueron capaces de conducirse con la transparencia que debían».

Y calificó el caso como algo «sorprendente y sin precedentes». «Esta empresa era tan rentable que ni el chavismo pudo quebrarla y en los dos años y medio que el interinato ha tenido el control la han llevado a entrar en un proceso de bancarrota».

«El problema es que aquí llegó un momento donde los partidos del G-4 decidieron que se iban a repartir los directorios de Monómeros y Citgo. Esto es muy grave y debe ser investigado», estimó.

Pese a la crítica, Rodríguez precisó que esta falta de transparencia no se esperaba por parte del G4. «Cuántas veces se le criticó al ex ministro Giordani la falta de transparencia, la corrupción de los asuntos públicos, la forma en la que no rendía cuentas; lo mismo está pasando con el interinato. No han querido rendir cuentas».

«Nosotros nos confiamos en que la gente de la oposición fuese diferente a los del gobierno. ¿Cómo es que la gente que iba a cambiar el país y que conozco los encontramos destrozando lo que quedaba del Estado venezolano?», cuestionó según nota de prensa.

Sobre la reconversión

Al ser consultado sobre la reconversión que entró en vigencia este viernes 1 de octubre, el PhD en economía subrayó que este es un «paliativo» que no soluciona el problema de fondo. «El problema de fondo es que Venezuela tiene un manejo de políticas macroeconómicas muy pobres que nos han llevado a caer en una hiperinflación y no hay un plan de estabilización para salir de eso».

Destacó que le preocupa el anuncio del BCV de aumentar la inyección de dinero en el mercado cambiario. «Una de las cosas que más me preocupa es el anuncio del BCV de que van a aumentar la intervención cambiaría y van a comenzar a vender 50 millones de dólares diarios. El BCV lo que está haciendo con esto es que nos está llevando por la misma ruta que empezó Giordani en 1999. Es un gravísimo error. Eso es lo que puede llevar a que terminemos en una maxi devaluación y a que esta nueva reconversión dure muy poco».