participación de los jóvenes venezolanos

El juego del calamar es una serie que se ha apoderado de las personas por el éxito que ha tenido a través de Netflix. Una trama que sin duda ha despertado el interés de quienes piensan que el dinero lo es todo. Una forma peculiar de poner su vida en riesgo a cambio de ser millonario.

Pero ¿cómo sería una versión de este juego? Los jóvenes dieron su creativa opinión al equipo de Todos Ahora.

Jouberth Carima de 21 años, joven de Bolívar, resaltó que uno de los desafíos de este juego al estilo venezolano, sería «la cuchara y el huevo». «Es un juego que necesitas equilibrio, destreza, agilidad para ganar el juego y alcanzar la meta pues».

Asimismo, resaltó que las habilidades para ganar estos juegos deben ser «inteligencia y coraje para analizar y pensar en cada paso que se usará para el juego. A veces en muchos juegos tienes que aprovecharse de otras personas y que ellos mueran para que uno pueda pasar. Por eso digo que coraje e inteligencia».

«Sería el policía infiltrado»

Carima resaltó que de ser un personaje, escogería el policía infiltrado «porque tuvo el coraje y la valentía de enfrentarse a un mundo desconocido para descubrir que había detrás de ellos y saber qué ocurría con su hermano. Es un personaje que me llamó mucho la atención», dijo.

«La mayoría de las personas tenían deudas que no podían soportar y participar en este juego te abre la mente para saber cómo mejorar su vida y la de su familia», de esta forma, Jouberth dijo que fue lo que llamó su atención de la trama.

Asimismo, dijo que no participaría. «A pesar de que es una serie que atrapó a las personas, no es un tipo de juegos que me llame la atención. Creo que ganar dinero lastimando a otras personas no sería una opción», comentó.

Nueva Esparta

Andrés León de 19 años de Nueva Esparta, resaltó que no participaría en El juego del calamar «porque no serviría y me regañarían si salgo vivo».

Sin embargo, se identificó con el personaje de Alí por ser buena persona a pesar de las circunstancias. Por otra parte, comentó que le llamó la atención que «los juegos simples lo convierten en algo tétrico. Por ejemplo las metras terminan en la muerte de personas», comentó.

«Mi vida vale mucho más que el dinero»

Por otra parte, Génesis Mata de 22 años, confesó que no participaría. «Mi vida vale mucho más que el dinero, sería más el miedo que las ganas de jugar. Me dio grima por tanta sangre que hay en la serie».

Consideró que le causó incertidumbre saber quién quedaría vivo hasta el final del juego, «eso me mantuvo activa en la serie». Por otra parte, lamentó la muerte de Alí, ya que no fue justo que lo traicionaran y que él debía ganar el juego.

«Un juego venezolano que pusiera en el juego sería la perinola. Yo soy malísima en ese juego y sería un gran reto», dijo.

En la misma línea, Félix Sánchez, joven venezolano de Carabobo, opinó que sí participaría en este juego. «La adrenalina que genera y te hace saltar de un capítulo a otro es emocionante».

Enfatizó que su personaje favorito es Sang Woo, «Hay personas que no lo quieren por ser un traidor, pero creo que con pequeñas pistas se hacía la idea de cuál sería el siguiente juego para luego analizarlo y ganar. Consideró que es un personaje inteligente».

«Considero que en Venezuela un juego muy interesante sería la perinola. A cada persona le dan una y el que falle una, hasta luego, acabó el juego», dijo.

Juego del Calamar caraqueño

Luis Fermín comentó a Todos Ahora que no ha visto la serie, sin embargo, está esperando la oportunidad de verla, ya que ha sido un boom en estos tiempos. «No he visto la serie, pero he visto fragmentos y me llama la atención porque ha roto tendencias. Más allá de la historia de los personajes, lo que llama la atención es la trama y por supuesto que pronto la veré», dijo

En cambio, Jordan Marconni señaló que las personas deben tener memoria para estar seguros y aseguró que sí le gustaría arriesgarse. «Deben tener habilidades y buenos conocimientos para saber qué quieren en la vida».

Asimismo, dijo que incluiría como juegos tradicionales, las metras, perinolas, salto en sacos, el escondite y la gallinita ciega.

El caraqueño Antoni Grimar, enfatizó que «no arriesgaría mi vida por dinero, muchas personas mueren. De verdad que no participaría». Arrojó que se identifica con el protagonista, ya que siempre está dispuesto a ayudar a las personas mayores «ser una persona de buen corazón».

Mariana Guedez, 18 años del estado Lara, comentó que «es una serie intrigante y que todos en algún momento hemos tocado fondo. Todos hemos prestado dinero o vivido con deudas». También resaltó que tiene tiempos que son importantes y que te muestra que las personas pueden tomar el camino fácil o seguir luchando, «todo depende de la mentalidad de las personas».

«Hay que tener buenas habilidades mentales para saber cómo salir de la situación ante las alternativas que te diera la vida. Participaría dependiendo de cómo me sienta en ese momento y si tengo la capacidad para hacerlo», concluyó.