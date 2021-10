Vicente Brito: El 21N es una oportunidad para derrotar al estado comunal

Las elecciones del 21N son una oportunidad para demostrar el escaso apoyo popular al proyecto de estado comunal que impulsa el chavismo. Así lo asegura Presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, Vicente Brito.

«La palabra comunal no goza de la simpatía popular ya que experiencias anteriores de proyectos realizados a través de consejos comunales, que implicaron grandes inversiones de recursos, no cumplieron con las expectativas», dice. «Por eso las elecciones del 21N son una oportunidad para derrotar ese proyecto de Ley del estado comunal y demostrar que no tiene base popular»

El expresidente de Fedecámaras recuerda que de dicho proyecto se conoce poco, «pero destacados juristas aseguran que el proyecto contempla modificaciones a la estructura legal del país y que limita derechos ciudadanos y otorga más poder al Estado centralizado».

Por otro lado, Brito trae a colación que uno de los argumentos esgrimidos por los promotores de la abstención es que, gane o pierda la oposición em 21N, el estado comunal va.

«Quienes promueven la abstención alertan que el proyecto del estado comunal busca minimizar o hacer desaparecer al Estado descentralizado y el rol de gobernadores y alcaldes, que quedarán como cargo nominales sin ningún tipo de recursos ni competencias».