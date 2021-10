Anzoátegui | Electores se aglomeraron en centros electorales durante simulacro de este #10Oct

1289652

Barcelona.- Colas y aglomeración fue lo que se observó en los centros electorales habilitados para el simulacro realizado este domingo 10 de octubre en la zona norte del estado Anzoátegui. A partir de las 10:00 de la mañana la fluidez de electores comenzó a disminuir.

Uno de los centros con mayor asistencia de electores fue el colegio Antonio José Sotillo, ubicado en la avenida Municipal de Puerto La Cruz, donde los votantes llegaban en unidades de transporte público habilitadas por activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para participar en la actividad.

Una de las que decidió participar en el simulacro electoral de este 10 de octubre fue Mayré Salazar. Ella vive a escasos metros de la escuela porteña y contó al equipo de El Pitazo que a las 4:00 de la madrugada de éste domingo activistas oficialistas comenzaron a instalar el punto rojo de control cerca de la institución educativa.

“Cuando me levante a las 8:00 am vi a un montón de gente aglomerada en la entrada del colegio Sotillo, me preocupa que en medio de esta pandemia se vaya a registrar una nueva ola en el estado Anzoátegui. En el punto rojo había otra acumulación de electores. Yo esperé que baja la cola y la aglomeración y vine a participar a las 11:00 am”, refirió.

La misma situación, pero con menor cantidad de electores se observó en un recorrido realizado por la Unidad Educativa José Antonio Anzoátegui de Barcelona y el liceo Bolivariano Diego Bautista Urbaneja de Lechería. Sólo en estos dos centros electorales habilitados para el simulacro aplicaban alcohol en las manos a los ciudadanos antes de entrar a las instalaciones.

La coordinadora regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Anzoátegui, informó la tarde de este 10 de octubre al equipo de El Pitazo que la jornada había transcurrido con normalidad y que lograron instalar 100% de la maquinaria en los 21 municipios de la entidad.

Por su parte, la mañana de este 10 de octubre, el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, hizo un llamado a los partidos políticos mientras hacía recorrido por algunos centros electorales de Caracas a evitar, el próximo 21 de noviembre, la instalación de puntos de control en las afueras de los centros de votaciones. No estarán permitidas actividades de campaña y proselitismo.

Giovanna PellicaniOriente