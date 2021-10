Con 35 años se convirtieron en la pareja de abuelos más jóvenes en Reino Unido

Una mujer de 34 años y su esposo de 35 se convirtieron en los abuelos más jóvenes del Reino Unido y aseguraron que cuando salen a pasear con la bebé las personas los confunden y creen que ellos son los padres de la pequeña.

Jenni Medlam, de 34 años, y su marido Richard, de 35, se convirtieron en abuelos de Isla-May el pasado mes de junio, tras recibir la inesperada noticia del embarazo de Charmaine, su hija, de 17 años.

«Cuando salimos con Isla, todo el mundo asume que es hija mía y de Richard. Y cuando les explicamos que en realidad somos sus abuelos, se llevan el susto de su vida», aseguró la mujer al periódico inglés The Mirror.

Al momento de conocer que Charmaine estaba embarazada, Jenni, admitió que se quedaron “muy sorprendidos por la noticia”.

Después de aceptar la revelación de Charmaine y acompañarla en su proceso, ambos abuelos están encantados con su nuevo rol.

Jenni tiene otras dos hijas y no dudó en recordar que cuando fue madre por primera vez no contaba con una red de apoyo para atravesar la maternidad. Por esta razón no quería que su hija tuviera la misma experiencia y se comprometió a apoyarla desde el principio.

«Desde que quedó embarazada, Charmaine ha crecido de verdad. Isla ha sido su mejor aliada. Es una madre increíble y creo que ha hecho que el vínculo entre Charmaine y yo sea aún más fuerte. Ahora me respeta aún más como su madre», agregó.

Charmaine ya lleva casi dos años con su pareja, el padre de la bebé, y toda la familia vive bajo el mismo techo.

LOS ABUELOS DE LA PEQUEÑA