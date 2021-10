La familia de 2 delincuentes de la banda del Loco Leo soltó el yoyo

«Yo les pedí que dejaran a un lado la delincuencia, pero nunca me hicieron caso. Ahora están muertos», dijo un familiar de los hermanos Luis José y Luis Miguel Morales. Ambos formaban parte de la banda que lideraba Leonardo José Polanco, alias Loco Leo, en El Valle.

A pesar de que el Loco Leo resultó abatido el pasado 5 de agosto durante un enfrentamiento con la policía, su banda intentó reagruparse en la parte alta de El Valle. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lo descubrió y comenzó a planear cómo desarticular la organización criminal, que en su momento, llegó a ser de las más peligrosas de Venezuela.

El pasado viernes, 1 de octubre, una comisión de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) subió hasta la calle 18 de El Valle, allí sostuvieron un enfrentamiento que duró varias horas, y terminó con un saldo de al menos 12 presuntos delincuentes muertos, y un funcionario herido de bala.

Entre los delincuentes muertos estaban los hermanos Morales, de 23 y 25 años respectivamente. Casi una semana después, su familia aún esperaba por la entrega de sus cadáveres en la morgue de Bello Monte.

«Este es un dolor tan grande, que no se lo deseo a nadie. Es algo muy fuerte. Yo, como madre, no tendré a quien decirle ‘te amo’. Eso se acabó, para siempre», dijo el familiar a Caraota Digital.

LA BANDA DEL LOCO LEO EN EL VALLE SE ESTABA REAGRUPANDO

Luis Miguel, el mayor de los hermanos, dejó a dos hijos de cuatro y dos años respectivamente a cargo de su madre. Ninguna de las víctimas estudió más allá del bachillerato, y tenían varios años dedicándose a la vida delictiva en El Valle, bajo las órdenes del Loco Leo.

Con la caída del Loco Leo, todos los delincuentes huyeron hacia la parte alta del barrio y allí se escondieron. Hasta la llegada del Cicpc, planeaban reagruparse y formar otro grupo delictivo.

«Ellos me decían que una vez dentro, ya no podían salir de ese mundo. Que si se salían, no podían volver a pisar el barrio», comentó otro familiar.

