Review: Metroid Dread, Far Cry 6, Kena: Bridge of Spirits, Lost in Random y Dice Legacy

Estos son los mejores videojuegos que sin importar qué consola sea tu favorita o qué género prefieras te reseñamos, así que si eres fanático de la tecnología tenemos para todos los gustos y así puedas hacer una buena elección. Esta semana presentamos: Metroid Dread, Far Cry 6, Kena: Bridge of Spirits, Lost in Random y Dice Legacy.

Metroid Dread

Se trata del primer juego de la saga 2D Metroid de historia nueva en más de 19 años y se desarrolla después de los acontecimientos de Metroid Fusion.

La jugabilidad es en desplazamiento lateral a la que se le adicionan elementos de sigilo, donde Samus explora el extraño planeta ZDR mientras es perseguida por los villanos unos robots conocidos como EMMI.

A diferencia de otras entregas, en esta ocasión comenzaremos en los niveles subterráneos del planeta y deberemos ir ascendiendo a la superficie mientras encontramos retos y villanos más difíciles a los cuales enfrentaremos con nuevas armas y mejoramos nuestras habilidades.

Los jefes de nivel pueden ser un verdadero dolor de cabeza y te harán sentir algo de frustración en ocasiones, pero la satisfacción que sentirás después de derrotarlos y pasar al siguiente nivel valdrá la pena.

Está muy bien diseñado con un sistema retro con modelados en tercera dimensión bellos y detallados, música que te hace sentir en el espacio. Sin duda esta entrega nos demuestra por qué esta es una de las franquicias favoritas de Nintendo, y nos deja con ganas de ya ponerle las manos encima a lo nuevo que venga de la saga. Está disponible en Nintendo Switch.

Far Cry 6

Es un juego de acción y aventura, un shooter en primera persona con elementos RPG y mundo abierto que cuenta la historia de una isla latinoamericana ficticia, de nombre Yara donde tomamos el papel de Dany quien tras una noche trágica queda en medio de la batalla entre un tirano llamado Antón Castillo y el grupo guerrillero conocido como Libertad que busca una revolución y derrocar al villano.

En cuanto al sistema de juego, lo primero que llama la atención es que nosotros tenemos que crear nuestras propias armas con lo que tengamos a la mano, lo que da un sin fin de oportunidades y cosas por crear para pasar las misiones, que además de la historia principal, tiene un sin fin de misiones secundarias que podrás ir desbloqueando mientras recorres el inmenso mapa, algo que puedes hacer ya sea en vehículos o a caballo.

La ambientación y la recreación del escenario gracias a la música y al doblaje hacen que te sumerjas al juego y en la historia que es envolvente y entrañable, con un villano que se convierte en el centro de atención gracias a su carisma.

Aunque no todo es tan genial ya que hay unos detalles con los gráficos que hacen ver que luzca como si fuera de la generación pasada y aunque la intención de localizar al español latino la historia se agradece, es cierto que pudo ser mejor con una mejor dirección de los actores.

Pero si pasas de largo los detalles, este se convierte en uno de los mejores episodios de la franquicia que tiene horas y horas de diversión y cosas por hacer y que está disponible en todas las consolas.

Kena: Bridge of Spirits

En este juego de acción y aventura tomamos el papel de Kena, una guía espiritual quien, en búsqueda de un templo en las montañas, llega a una aldea abandonada, corrompida por los espíritus que no han sido capaces de abandonar el plano terrenal por lo que para completar nuestra misión deberemos ayudarlos a pasar a mejor vida y purificar el lugar, esto con la ayuda de varios espíritus y criaturas conocidas como Rot.

Todo se desarrolla en tres actos, donde nos responderán qué pasó en la aldea abandonada, entre muchas y muchas cuestiones que son respondidas a medida se avanza la aventura donde deberemos ir desarrollando nuestras habilidades poco a poco con controles intuitivos y fáciles de dominar.

Técnicamente se ve impresionante, ya sea en Play Station 4 o en Play Station 5, aunque por obvias razones en la más reciente consola de Sony, Ember Lab le saca jugo por completo a este apartado.

Es una de las grandes sorpresas que quizá no ha tenido toda la promoción que se merece pues es un gran juego que debería estar en la colección de los poseedores de un Play Station 5 gracias al buen trabajo que hicieron con él.

Lost in Random

Todo transcurre en Azar, un mundo en el que los habitantes tomaban cada decisión en su vida con dados. Los más valientes iban al Valle de la Suerte a elegir un dado especial que los acompañaría toda su existencia, a ellos se les llamaba “dadomadores”, hasta que una reina malvada tomó el poder y acabó con todos los dados menos uno que estaba lleno de malas intenciones.

Luego, Azar fue dividido en 6 ciudades con diferentes rangos sociales; Unburbio, Seistopía, Londos, Triena, Monte Cuatro y Cincópolis, lugares que tendremos que explorar de la mano del personaje principal, de nombre Par, quien está decidida a cuya misión es rescatar a su hermana.

La mecánica principal de Lost in Random tiene que ver con cartas y combate y con Dadelio el personaje que acompaña a nuestra heroína.

Gráficamente es una belleza, con escenarios góticos muy bien detallados. La historia con una narrativa que hace justicia a las historias de fantasía, lo hacen una muy buena opción.

Eso sí, hay una parte en donde los combates se vuelven algo monótonos por la falta de cartas, pero es algo que se arregla, así que no hay de qué preocuparse, por otro lado, las misiones secundarias son un tanto aburridas y no agregan mucho al título. Pero de ahí en fuera es un juego en el que podrás pasar muchas horas de diversión en cualquier consola.

Dice Legacy

Se trata de un juego de estrategia en el que nuestro objetivo es crear una ciudad y mantener felices a los habitantes. Al comenzar solo tenemos acceso a un escenario y un gobernante: el Rey Varado, pero tras superarlo podremos desbloquear otros cinco, cada uno con sus propios recursos y dados iniciales.

Sin importar cuál gobernante escojamos comenzaremos con 5 dados que representan a las unidades y a lo largo de la partida podemos tener hasta una docena de ellos que tiene a 6 acciones, las cuales requieren de caras específicas.

De no tener dados con las acciones que necesitamos deberemos lanzarlos nuevamente para obtener lo que requerimos, ya sea unidades, comida o nuevos edificios, dependiendo de los objetivos que nos marque cada escenario.

Con excepción del tutorial que carece de amabilidad y elementos de la interfaz que podrían mejorarse incluso con un update, Dice Legacy es uno de los mejores juegos de estrategia de este año que sin duda los amantes de este género deben tener.

