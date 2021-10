Suspendieron eutanasia de la colombiana que «estaba feliz» por el procedimiento

“La decisión de cancelación se basa en el numeral 26.6 del artículo 26 de la resolución de 971 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección social; que le asigna al comité dentro de sus funciones revisar el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico completo; a fin de detectar alguna situación que afecta el desarrollo del mismo. Es por esto que, al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente; se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”. Concluye el documento. SOBRE EL PROCEDIMIENTO EUTANÁSICO El pasado 23 de julio de 2021 el presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, dio a conocer que la eutanasia en Colombia no solo aplicaba para personas que tuvieran una enfermedad terminal; sino también para pacientes que padecieran un intenso sufrimiento físico o psíquico, que provenga de una lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable. MARTHA SEPÚLVEDA Y SU HIJO ACUDIERON PARA SOLICITAR LA EUTANASIA Luego del anuncio, específicamente cuatro días después, Matha Sepúlveda Campos y Federico Redondo Sepúlveda, su único hijo, junto a sus abogados, solicitaron el procedimiento. El pedimento lo realizaron en la EPS Sura, en Medellín, de donde son naturales. LEA TAMBIÉN: «MORIR POR PIEDAD»: LA EUTANASIA SIGUE SIENDO UN DERECHO EN COLOMBIA Utilizando como argumento que desde hace tres años sufría de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), dijeron que se encontraba dentro de las excepciones para aplicar al proceso. De esta manera, fue aprobado e incluso Sepúlveda eligió la fecha y hora de su muerte, que sería este domingo 10 de octubre a las 10 de la mañana. Asimismo, pidió que le adelantaran sus exequias con cremación, entrega de cenizas y la eucaristía católica correspondiente. IGLESIA CATÓLICA ACUDIRÍA A LA EUTANASIA Representantes de la iglesia católica emitieron un comunicado emitieron un comunicado a través del monseñor Francisco Ceballos, obispo de la Diócesis de Riohacha; y presidente del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, en el que le pidieron a Martha reflexionara sobre su decisión. “De acuerdo con nuestras más profundas convicciones cristianas, la muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos” manifestó el religioso. «COBARDE SERÉ, PERO NO QUIERO SUFRIR MÁS»: LA RESPUESTA DE MARTHA SEPÚLVEDA Martha Liria Sepúlveda Campo, una colombiana católica de 51 años, será la primera persona sin una enfermedad terminal en acceder a la eutanasia. “Desde el plano espiritual, estoy totalmente tranquila”, expresó Martha, quien se define como “una persona católica, muy creyente”, según lo publicado por Noticias Caracol. El procedimiento se realizará el próximo domingo 10 de octubre. Colombia es un país pionero en el derecho a la muerte asistida en América Latina y también en el mundo. Durante una entrevista con Noticias Caracol de Colombia, Martha Sepúlveda respondió al llamado que le hizo la iglesia y expresó, “yo sé que el dueño de la vida es Dios, nada se mueve sin la voluntad de él, pero creo que él está permitiendo esto. Él me está premiando a mí de cierta forma porque no voy a estar postrada en una cama. Cobarde seré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada, estoy literalmente sin fuerzas”. Entre tanto, Federico Redondo Sepúlveda, único hijo de Martha, en sus redes sociales siempre se ha mostrado en apoyo a la decisión que tomó su madre, pues asegura que, aunque la necesita a su lado, comprende su dolor y ha vivido su angustia.

Martha sufre desde 2019 de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa del sistema nervioso que va afectando la movilidad del cuerpo.

En el caso de la colombiana, los síntomas empeoraron y ya no puede caminar sin asistencia, refieren medios locales.

“En el estado que la tengo (la enfermedad), lo mejor que me puede pasar es descansar. Dios no me quiere ver sufrir a mí, y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, señaló Martha.

Del mismo modo, explicó que eligió el día domingo para su muerte, dado que ese día “siempre vamos a la iglesia, a la misa”.

“Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más, duermo más tranquila”, reveló la mujer, que cuenta con el apoyo de casi toda su familia: sus 11 hermanos y su hijo están de acuerdo con el procedimiento.

“Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. ¿Luchar? Yo lucho por descansar”, agregó la mujer de 51 años, quien pronto pasará a otro plano.

Por: Caraota Digital

Autor: Nathali Vidal

Fecha de publicación: 2021-10-09 20:03:37

Fuente