Alejandra Guzmán se defendió tras ser involucrada en los Papeles de Pandora

Tras darse a conocer los Pandora Papers, documentos que señalan a figuras públicas de haber utilizado paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos, Alejandra Guzmán se pronunció al respecto.

De acuerdo con los documentos, la cantante mexicana adquirió dos propiedades lujosas por medio de dos empresas fantasma distintas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, entre los años 2014 y 2018.

Al parecer, Alejandra compró un apartamento en Miami con un valor superior al millón de dólares, después adquirió un penthouse en la torre residencial frente al mar Aria on the Bay, con lotes que son ofrecidos entre los 400 mil y los 10 millones de dólares.

Ante la controversia de ver su nombre en la lista, la artista ofreció una entrevista al programa ‘Ventaneando’ donde hizo referencia a sus finanzas, «Siempre he sido una mujer de trabajo, sino ¿quién me va a mantener?”.

Y agregó, “Mientras hablen es porque ando en el camino ¿no?, eso dicen… Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa, es que es honesta, dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien”.

Con información de People en Español

Por: Reporte Confidencial