Caso ataque a pantalla del aeropuerto: Denuncian violación a derechos (VIDEO)

Reporte Confidencial – Carolina Arias | Familiares y abogado de detenidos por el caso del ataque a las pantallas del aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía en julio pasado, denunciaron violación a sus derechos y al debido proceso, por lo que exigieron su liberación.

Ermógenes Fermín, abogado de Auremys Graterol, para aquel momento coordinadora de la Oficina de Informática del Aeropuerto Santiago Mariño, en la isla de Margarita, dijo que recibieron con sorpresa la acusación del Juez contra los tres detenidos durante la Audiencia Preliminar porque no hay ni un solo elemento que los relacione con el hecho, ni tienen ningún grado de participación.

«El órgano acusador, en este caso el Sebín, hizo la investigación pertinente e informó a la Fiscalía del Ministerio Público quién fue el autor del hecho, sin embargo el Juez se negó a leer su exposición y en la audiencia preliminar los acusó», denunció la defensa.

Asegura que se está violando el debido proceso porque, «el juez hizo caso omiso a lo que establece el Tribunal Supremo de Justicia en jurisprudencia 487 del Magistrado Calixto Ortega, que éste debe tener el control formal y material de la acusación, asimismo se contraviene lo señalado por el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Delitos Informáticos, ya que en todo caso debió dar una medida menos gravosa a los ciudadanos mientras se sigue un juicio oral y público», enfatizó, y advirtió que se está faltando hasta a la

Constitución, artículo 49 numeral 2, que fija la presuncion de inocencia.

La madre de Auremy Graterol, Luisa Lares, dijo con voz entrecortada que este hecho le cambio la vida y a sus nietas.

«Esperábamos su libertad durante la audiencia y fue horrible ver que no fue así. Esos tres muchachos son inocentes, exigimos su libertad. Yo muero por estar con mi hija de nuevo».

Ataque informático

El caso ocurrió en julio pasado cuando en la pantalla de información del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía se mostró un mensaje contra el Presidente Nicolás Maduro.

Como consecuencia, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), detuvieron a Humberto Aviño Salazar, César Rodríguez Boada y Auremy Graterol, los tres trabajadores en el Aeropuerto Internacional del Caribe, Santiago Mariño en la isla de Margarita, por su presunta participación.

Sin embargo, desde el exterior la cuenta de twitteer ThePenguinHDP, se atribuyó el ataque y hasta explicó el procedimiento aplicado para intervenir la pantalla.

Afirmó que no tuvo contacto con las personas detenidas, incluso hubo confusión sobre el aeropuerto en el que ocurrió.

«Esta circulando por las redes una orden de aprehensión contra una persona que está siendo vinculada como mi identidad, la cual tengo que desmentir. No soy ni conozco esa persona que acusan. Por otra parte arrestaron a un empleado del aeropuerto el cual tampoco tengo vínculos con esa persona ni como colaborador.

Lo cierto que el régimen le molestó lo que hice y activaron una cacería de brujas

Yo estoy seguro de donde me meto y mientras mi identidad no este expuesta voy a seguir contra el régimen», escribió el hacker a través de su cuenta Twitter.

La investigación señaló a Gerardo José Gil Dam, como cooperante en intervenir el sistema electrónico, pero no está detenido.

La próxima audiencia aún no ha sido fijada, por lo que la defensa y familiares de los acusados esperan que se haga justicia y resarcir los daños causados a estos trabajadores, padres de familia.

Reporte Confidencial