El truco que utilizó este hombre para adelgazar 30 kilos

Solo tiene 26 años, pero la vida de Satyajit Majumder no ha sido fácil por culpa del sobrepeso. Desde pequeño tuvo que lidiar con un cuerpo excesivamente grande, lo que le generó burlas en el colegio y problemas de todo tipo en su vida diaria, pero llegó un momento en el que decidió dar un cambio a su vida para adelgazar y llevar una vida saludable.

Este joven indio mide 1,78 de altura, pero llegó a pesar 105 kilos, demasiados para él. Sin embargo, hubo algo que lo cambió todo: su diagnóstico de obesidad a los 22 años. El médico le advirtió que tenía dos opciones: dar un giro a su vida y vivir bien, o seguir como estaba y llevar una vida lastrada por el sobrepeso… y morir antes por esa causa.

Ahora, cuatro años después, Satyajit sigue recordando el momento en el que el médico le explicó que su situación era «una amenaza para mi vida y mi salud». Sin embargo, en lugar de deprimirse y venirse abajo, se tomó la situación como el empuje que necesitaba para cambiar su vida y lo encaró como un reto para empezar desde cero: ya no hubo vuelta atrás.

De la nada al todo

Satyajit reconoce a Times of India que su obesidad no se presentó de repente: de niño ya tenía sobrepeso y sufría bullying en el colegio por ese motivo. Eso le hizo volverse tímido y que su confianza fuera reduciéndose paulatinamente hasta llegar a sentir el desprecio de los demás. Cualquiera diría que, apenas 4 años después, este joven es hoy una estrella de las redes sociales.

Para lograr su objetivo de perder peso, Satyajit tuvo que renunciar a los dulces y a otros alimentos que le gustaban. Para conseguirlo cambió su dieta e introdujo alimentos que no solía comer hasta ese momento. Pero uno de los desafíos más importantes fue en el desayuno, cuando comenzó a tomar algunos productos que le han cambiado la vida.

Reconoce que su truco para adelgazar fue beber un vaso de agua mezclada con vinagre de sidra de manzana y miel para desayunar en ayunas. Después de 1 hora, desayunaba de forma más convencional, tomando hasta 5 claras de huevo cada día y ensaladas variadas. Para comer se decantó por alimentos tradicionales como las lentejas o el estofado de pollo, junto a verduras cocidas.

Basó su proceso de adelgazamiento en comer bien y hacer deporte varios días a la semana

Para la merienda reservaba algo frugal, con varios tipos de fruta y una taza de cuajada. Y para la cena, lo habitual era tomar avena cocida con leche, una barra de proteína y una cucharada de miel. Si tenía mucha hambre también tomaba una taza de arroz integral con pollo cocido y un poco de ensalada, de tal manera que apenas hubiera grasas en esa última comida del día.

La importancia del deporte

Satyajit reconoce que parte importante del éxito radicó en el ejercicio físico. Comenzó a hacer deporte y ahora tiene una rutina diaria que pone en práctica un mínimo de 4 días a la semana. Comienza con 10 minutos corriendo sobre la cinta o en una bicicleta estática, después calienta con saltos, burpees, etc. y pasa a hacer levantamiento de pesas. Finalmente hace varias tandas de abdominales y practica una serie de estiramientos y yoga que le ayudan a relajarse.

Durante su proceso de adelgazamiento, este joven indio ha aprendido muchas cosas: ahora lleva un registro con todo lo que come y las calorías que eso supone, ha comenzado a comer alimentos que antes apenas probaba y se concentra en trabajar duro cuando llega al gimnasio y se pone a hacer deporte para lograr el déficit calórico buscado.

Para controlar siempre su estado físico, se ha acostumbrado a que su espejo se convierta en «mi mejor amigo. Miro mi reflejo y visualizo qué y cómo quiero ser. Me guío a mí mismo para confiar en el proceso y pasar por la rutina. A veces, todo se reduce a hábitos simples. Siempre he sido estricto con mi rutina y eso me ha ayudado a lograr mi objetivo».

A sus 26 años, Satyajit recuerda que la parte más difícil de tener sobrepeso fue tener que pasar por el bullying y los comentarios desagradables de sus compañeros de clase. Apenas tuvo amigos en el instituto y percibía que los demás se comportaban mal con él solo por su peso. Ahora, es una persona totalmente diferente y por eso quiere enviar un mensaje.

Asegura que «es importante respetar a las personas y ser amable con todos, independientemente de su apariencia». Y él lo demuestra convertido en un reconocido influencer de moda, sintiendo las mieles del éxito y recordando a lo lejos que, una vez, fue un chico obeso, pero que gracias a una dieta equilibrada y al deporte ha logrado convertirse en una persona totalmente nueva.

El Confidencial.

Por: Reporte Confidencial