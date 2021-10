Jóvenes larenses ven con incertidumbre elecciones del 21 de noviembre

En un recorrido realizado por la capital larense, se conoció a través de una consulta que se hizo a los jóvenes de dicha entidad que, la mayoría están inseguros ante las próximas elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Algunos, sienten el llamado a ejercer el derecho al voto y otros descartan la posibilidad.

El próximo 21 de noviembre, en el país se llevarán a cabo las elecciones de alcaldes y gobernadores. Previo a este evento, el equipo de Todos Ahora consultó algunos jóvenes en Barquisimeto cuál es su opinión con respecto a los comicios y la mayoría aseguró no estar convencidos con el proceso electoral.

La joven Rosanny Saer dijo que, sí ejercerá el derecho al voto en los comicios regionales. Pues desea que todo vuelva a ser como antes, ya que las cosas se han acabado y tiene la esperanza de ver mejorar el país.

Asimismo, María Angulo expresó estar de acuerdo con las elecciones. “Es posible que si vote, pienso que hay un candidato que puede ayudar a mejorar la ciudad”, precisó.

Por otra parte, la ciudadana Rudy Rodríguez comentó que para ella las elecciones no son la mejor manera para que ocurra un cambio. Consideró que no es un proceso transparente y además no se identifica con ningún candidato. Al igual que María Carrasco, quien tampoco ejercerá el derecho a elegir debido a que ningún partido político la representa.

Jóvenes larenses ven con incertidumbre las elecciones del 21 de noviembre

Finalmente, los jóvenes larenses encuestados sostuvieron que la población necesita que se recuperen los espacios educativos, mejoren el sistema de transporte y crezcan las oportunidades laborales para su futuro.

De cara a los comicios, en la entidad este 10 de octubre se van a habilitar 11 centros de votación para el simulacro electoral, pues se trata de uno de los estados con más electores. Por ende, los participantes deberán cumplir con las normas de bioseguridad durante el proceso.