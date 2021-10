No todo fue perfecto, estas son las preguntas sin resolver del final de ‘What If…?’

El final de temporada de ‘What If…?’ ya está disponible en Disney+, y a pesar de ser un gran final para la antología, reuniendo y conectando la mayor parte de los episodios, estos son los puntos que dejaron sin resolver.

Lo primero y más importante es la sucesión de tiempos en los eventos entre The Watcher, Ultron y Party Thor. Al final del séptimo capítulo, The Watcher, se sorprende al ver llegar a Ultron con una legión de robots, y en el siguiente episodio, empieza a pelear con The Watcher como si éste no supiera quien es, culminando su pelea con The Watcher pidiendo ayuda de Dr. Strange Supremo yendo a reclutar a los demás. ¿Por qué Ultron dejaría a Thor y a The Watcher en paz para ir a otras realidades?

La segunda pregunta en el final de temporada de ‘What If…?’, tiene que ver con el capítulo de los zombies. Primero que nada, ¿qué pasa con Hulk, Spiderman, Black Panther y la cabeza de Ant Man? Se presume que los últimos tres sobrevivieron al ataque zombie y llegaron a salvo a Wakanda, pero, ¿y si no? ¿Y si los últimos tres tuvieron el mismo destino que sus compañeros? Y, ¿qué pasó con Hulk? Lo último que se vio de él es que estaba combatiendo con Scarlet Witch. Sin embargo, Wanda es transportada junto con la horda de zombies a pelear contra Ultron. Y ya mencionando a Wanda, ¿por qué detuvo su ataque contra Ultron? ¿Fue por qué se dio cuenta que era demasiado poderoso para ella o reconoció a Vision debajo del casco y recordó quien es? Además, esta parte del episodio tiene un pequeño detalle de continuidad; ya que cuando se abre el portal el primer zombie en salir es el de Captain America, y en el quinto episodio Bucky mata parte en dos a Cap zombie en el tren.

La siguiente pregunta es: ¿de dónde viene esa Gamora y cómo destruyó a Thanos? Se cree que el episodio de Gamora fue pasado a la segunda temporada, ya que originalmente, esta primera parte de la serie tendría diez episodios y es el único personaje que no tiene una historia previa.

Por último, en la escena post créditos, Natasha lleva a Captain Carter a una bodega donde tienen capturado el Hydra Stomper y le dice que hay alguien adentro, refiriéndose a Steve. Si Hydra capturó a Steve y lo tienen ahí secuestrado ¿eso lo convierte en el Winter Soldier de esta realidad?

Estas son algunas de las preguntas que se espera que lleguen a ser resueltas ya sea en la segunda temporada de ‘What If…?’, o con un poco de suerte en la línea principal del MCU.

Wipy