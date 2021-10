Pacientes oncológicos gastan más de 3.000 dólares en tratamientos

Los pacientes oncológicos se ven entre la espada y la pared para adquirir su tratamiento y alargar su vida ante los altos costos de los tratamientos en farmacias privadas, tomando en cuenta que en las del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), no llegan con frecuencia y evitar la muerte depende de la aplicación óptima de los medicamentos, cuyos costos pueden superar hasta los 3000 dólares, dependiendo del caso.

De acuerdo a Milagros Seijas, directora de la Fundación de Pacientes Oncológicos de Venezuela (Fundapov), desde hace tres meses no llegan al IVSS. «Y no saben la situación tan horrible que es cuando a un paciente le dicen en la taquilla que no los tienen», asegurando que se devuelven con la cabeza baja y sus ojos aguarapados, reseña La Prensa de Lara.

Seijas dijo que en Fundapov son 257 pacientes actualmente y de ellos la mayoría no puede comprar sus tratamientos en farmacias privadas, porque pueden superar los 3000 dólares cada ciclo de quimioterapia.

Para que un paciente oncológico pueda hacerse las quimioterapias requiere de más de siete medicamentos, pero al IVSS a veces sólo llega uno o dos. «Y si no los tienen completos no se los entregan porque no los pueden colocar así», dijo Seijas, quien aseguró que en una clínica privada no sólo deben contar con los más de 3000 dólares de medicamentos, sino que a esa suma deben añadirle 45 dólares de la aplicación y 120 dólares de insumos, como inyectadoras, soluciones, filtros y demás.

Por: Reporte Confidencial