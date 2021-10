Un fallecido, 18 heridos y unos 19 detenidos dejó marcha mapuche

La jornada de protestas de este domingo en Santiago de Chile convocada por indígenas mapuche dejó un muerto, 17 heridos y 10 detenidos.

Se conoció el deceso se trata de una mujer de 43 años de edad, una abogada de la Defensoría del Pueblo, quien habría resultado herida durante la manifestación, informó la AFP.

La mujer fue identificada como Denisse Cortés, quien apoyaba la marcha. La ingresaron al Hospital de Urgencia en horas de tarde, donde murió mientras era intervenida.

Se conoció que 17 carabineros resultaron lesionados de diversa consideración; y hubo 9 detenidos por desórdenes y uno por porte de arma a fogueo, señaló la Policía.

La marcha, convocada a través de las redes sociales, reunió a cerca de un millar de personas cerca de la Plaza Italia. Muchas de ellas representantes de la comunidad mapuche. Vestían ponchos, el trarilonco (cintillo mapuche) en la cabeza y la bandera mapuche, en el marco de la lucha en pro de la Resistencia Indígena.

