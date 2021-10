Una actriz mexicana fue parte de la serie ‘El Juego del Calamar’

La serie coreana ‘El Juego del Calamar’ se ha convertido en todo un suceso dentro de Netflix, ya que en sólo unos días se convirtió en una de las producciones más importantes de la plataforma de streaming al romper muchos récords y estar a punto de convertirse en la serie más vista en la historia de Netflix y quizá pocos notaron que esta producción cuenta con talento mexicano, ya que apareció una actriz mexicana en ‘El Juego del Calamar‘.

La serie ‘El Juego del Calamar’ creada por Hwang Dong-hyuk llegó hace unas semanas a Netflix donde nos muestra a un grupo de personas con problemas económicos que son elegidos para entrar a un juego donde el ganador se convertirá en millonario, pero para ello tendrá que sobrevivir e incluso traicionar a sus compañeros.

Quizá pocos notaron que apareció una actriz mexicana en ‘El Juego del Calamar‘, se trata de Carla Fernanda Avila, quien apareció en el capítulo siete de esta serie donde da vida a una de las mujeres que aparecen con body paint en la sala de los VIP.

“Para ser sincera, estuve a punto de no compartir mi aparición en la serie de Netflix “El Juego del Calamar”, pero, algunos amigos me reconocieron y me enviaron un mensaje de texto al respecto. Así que, después de meditar un poco, decidí compartirlo”.