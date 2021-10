Una teoría del Upside Down podría cambiar la serie ‘Stranger Things’

El Upside Down de ‘Stranger Things’, es uno de los mayores misterios de la serie, y los fans han sugerido que no es otra dimensión, sino un futuro distante de la Tierra, recordemos que la primera temporada se centró en la desaparición de Will Byers y en el descubrimiento del Upside Down junto con las criaturas que habitan ahí. En la segunda temporada se mostraron los efectos en Will después de estar en el Upside Down y las consecuencias en el mundo normal. La tercera temporada, después de dos años, revela que los científicos de Hawkins Lab. no eran los únicos que estaban interesados en el otro mundo, y que unos rusos habían establecido un laboratorio debajo del nuevo Mall en Hawkins.

El Upside Down de ‘Stranger Things’ es un constante en todas las temporadas, y se abrió una puerta entre ambos mundos cuando Eleven, hizo contacto con el Demogorgon. El cual empezó a viajar entre mundos creando fracturas en el espacio-tiempo. Gracias a esto se dieron cuenta que tiene la misma infraestructura que el mundo humano, pero más oscuro, frio y lleno de cenizas y humo, y las leyes físicas incluyendo la gravedad y la luz son las mismas.

Pero la teoría dice que es el futuro, y la razón podría ser por los rusos. Tanto en la primera y tercera temporada los rusos están involucrados, incluso secuestrando al padre de Eleven al final de la tercera temporada. Se cree que Hawkins fue bombardeado para evitar los experimentos tanto en el pueblo como de Rusia, y es lo que le da el aspecto descompuesto y la alta toxicidad para los que han cruzado los portales. También, eso explicaría porque el Demogorgon y el Mind Flayer son los únicos que puedes sobrevivir ahí, al ser producto de las mutaciones nucleares.

El problema de que sea el futuro, es que el sonido en el mundo real se escucha en el Upside Down, ya que si fuera el futuro no podría estar el sonido en tiempo real, además de que argumentativamente sería una salida fácil para los creadores ya que es un recurso frecuentemente utilizado.

