Colombia Habló la joven que fue quemada por su novio en Bogotá

La joven Laura Vanesa de 21 años de edad, quien fue quemada por su pareja en el barrio Santa Catalina de la localidad de Kennedy, en Bogotá, por no lavar los platos, habló desde la UCI del hospital donde se encuentra y en una entrevista dio más detalles de lo que ocurrió y pidió que se haga justicia.

Y es que Noticentro1 CM& logró hablar con esta joven, quien durante la entrevista relató cómo fue el terrible momento que tuvo que vivir en la madrugada del pasado sábado, cuando su novio le arrojó thinner y le prendió fuego por no lavar los platos y no permitir que le tirara el perrito desde un cuarto piso.

«Él se puso bravo porque me acosté y no lavé la loza. Puse una cobija en el piso y me acosté al pie del perrito, entonces me pegó una patada y cogió el perrito para tirarlo del cuarto piso, y como no lo dejé, me fui para la pieza con el perrito y allá llegó con una botella de thinner y me prendió candela», dijo la joven al medio ya citado.

Cuando la joven vio que su cuerpo estaba completamente ‘encendido’ se lavó la cara y le contó al medio citado que «me llevó como a rastras para la ducha, yo abrí la llave y ahí me mojé, ahí me apagué», dijo.

Recordemos que el perrito de esta joven también resultó con quemaduras en su cuerpo.

Según el relato de esta joven, no era la primera vez que su pareja -de 36 años de edad- y a quien un juez le dio prisión domiciliaria por este hecho, intentaba atacarla.

«Un día puede ser algo suave, al otro día puede ser la muerte. No hay que perdonar nada de eso», dijo en la entrevista esta joven quien tuvo quemaduras en más del 60% de su cuerpo.

Finalmente, esta joven pide a través del medio ya citado que se haga justicia y dice que él (su pareja) no debe estar en la casa; «¿por qué está en la casa», yo no lo quiero ver, tampoco tengo a dónde irme, él no merece estar en la casa. Que nadie esté cerca de él, él es muy peligroso», puntualizó.

