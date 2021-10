Con agua de lluvia se abastecen vecinos de Hacienda La María

1290356

Caracas.- Mientras que para muchos venezolanos los fuertes aguaceros han generado angustia, por los daños que causan en las zonas vulnerables; para otros, representan una bendición. Este es el caso de los habitantes de la comunidad Hacienda La María, vía Mariche, parroquia La Dolorita, del estado Miranda, quienes aprovechan la lluvia para llenar cuanto envase y tanque de agua resulte posible para abastecerse del preciado líquido que solo ven salir por las tuberías unos pocos días al año.

“Rezamos para que llueva. Hacemos uso de canales para llenar los tobos y los tanques, pero si no llueve, no hay agua, esa es la verdad”, así lo expresó una de las vecinas de esta comunidad conformada por más de 300 familias, que prefirió no ser identificada y quien manifestó que la situación se torna cada vez más crítica, debido a que los periodos de racionamiento de agua son muy largos y la mayoría no puede pagar una cisterna, cuyo costo oscila entre 80 y 100 dólares por camión.

Mario Barrera, otro de los afectados, le dijo a El Pitazo que en múltiples oportunidades han denunciado ante los organismos públicos, sin recibir ningún tipo de respuesta favorable.

“Hemos ido a diferentes lugares y no nos dan una solución, por el contrario, la situación cada vez empeora. De paso, que aquí nos tildan de que somos escuálidos, y quienes se han reunido con nosotros son los representantes de la comuna Dr. Jacinto Convit, que vienen muy esporádicamente a la comunidad y son ellos según tenemos entendido los encargados del agua y de coordinar ese tema con la gente de Hidrocapital”, aseveró.

Explicó que hace dos años, durante una reunión con la comunidad, los voceros de la comuna les dijeron que los sectores de la Hacienda La María tendrían un racionamiento de agua de 21 días consecutivos. En ese momento, les informaron que solo disfrutarían de entre 9 a 10 días con el suministro.

“Sin embargo, esto nunca se ha cumplido, porque pasan los 21 días y solo dejan el agua, 2 o 3 días máximo, y muchas veces duramos más de un mes sin recibir ni una gota de agua”, indicó Barrera.

Los vecinos recogen agua de lluvia a través de canales y otras formas de recolección | Foto: cortesía

Asimismo, los denunciantes refirieron que el problema más crítico es en el sector La Colina, donde en los dos últimos años, solo han recibido agua por tuberías dos veces. “Quienes deben hacer acto de presencia directamente son los representantes de Hidrocapital o de la Gobernación de Miranda, pero ninguno de estos entes nos presta atención”, manifestaron.

Los habitantes de la comunidad Hacienda La María piden a las autoridades locales y nacionales que atiendan con urgencia el problema del agua en este sector. Señalaron que se han reportado varios casos de COVID-19 en adultos mayores, mujeres embarazadas y niños debido, entre otras razones, a las fallas en el suministro del agua y la posibilidad de mantener la higiene y protocolos de bioseguridad.

Jhon Pedraza RodríguezGran Caracas