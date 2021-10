El Príncipe Harry y famosos alzan la voz para normalizar las enfermedades mentales

Son muchos los famosos que, con el fin de tumbar tabús ligados a las enfermedades mentales, se han abierto en canal sobre los trastornos que sufren. Uno de los que más lucha para conseguir normalizarlo es el Príncipe Harry. El nieto de la Reina Isabel II confesó abiertamente hace unos años a «The Telegraph» que tras la trágica muerte de su madre, Diana de Gales, en un accidente de tráfico, su vida se sumió en un «caos total» de ansiedad y depresión: «Mi forma de lidiar con ello era metiendo la cabeza en la arena. Negarme a pensar en mi madre porque, ¿eso cómo ayudaría? Solo iba a hacer que me entristeciera. No iba a traerla de vuelta». Fue gracias a su hermano, Guillermo de Inglaterra, que decidió pedir ayuda profesional.

No se trata del primer miembro de la realeza que ha luchado contra ella, pues en muchas ocasiones estos se han visto seriamente afectados por la sobreexposición mediática que acarrea la vida pública. También otros como Masako de Japón o Charlene de Mónaco. Un hecho dramático fue el del exmarido de Marta Luisa de Noruega, Ari Behn, no consiguió superar su depresión y en las Navidades de 2019 se quitó la vida con tan solo 47 años. El pintor y escritor ya había confesado hace años que padecía depresión, una enfermedad que se agudizó tras divorciarse de la Princesa en el año 2017.

Además de los ‘royals’, otros famosos han alzado su voz para normalizar las enfermedades mentales. Selena Gómez confesó sufrir bipolaridad. «Voy a terapia. Es una de las cosas más importantes para conocerse a una misma. No digo que todo el mundo deba hacerla, pero si lo necesitas no hay que avergonzarse», dijo entonces. Mariah Carey también se abrió en canal y comentó que «había vivido en negación y soledad por el miedo a que alguien lo contara a los medios. Era una carga muy pesada y no podía seguir con ella. Recibí tratamiento, me rodeé de gente positiva y volví a encontrarme bien». Algo similar le ocurrió a Rexha en 2019: «Volverme loca era mi mayor miedo. Sentí que si contaba a mis fans lo que me pasaba me liberaba de ello y evitaba que me hiciera prisionera. Quizá con ello ayude a que alguien no se sienta prisionero si están pasando por una mala época como yo», escribió a través de su perfil de Twitter.

Normalizar las enfermedades mentales

«Creo que es importante que la gente deje de ver las enfermedades mentales como un tabú. Es algo extremadamente común, uno de cada cinco adultos tiene trastornos mentales. Así que básicamente todos estamos conectados con estas enfermedades y esta epidemia. El problema con los trastornos psicológicos es que la gente no los ve como una enfermedad física. Pero si lo piensas, el cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Necesitamos tratarlo como si fuera una enfermedad física y darle importancia. Hay que crear conversaciones, eliminar el estigma y saber reconocer si estamos luchando con los síntomas de una enfermedad mental», explicó Demi Lovato el Consejo Nacional de Salud Mental de Washington DC.

En el documental ‘Miss Americana’, Taylor Swift aprovechó para hablar su historia trauma con los desórdenes alimenticios provocados por la presión mediática y la fama. «Si veía una foto en la que tenía tripa dejaba de comer. Hacía mucho deporte pero no comía. Creía que al final de un concierto debía sentirme como si me fuera a desmayar, que es lo normal. Pero no es así y tener una talla 38 en vez de una 32 es mucho más sano y me hace sentir mejor», dijo. Zayn Malik aseguró que los trastornos alimenticios no eran solo cosa de mujeres: «La gente a menudo se asusta de admitir dificultades, pero no creo que deba haber ninguna vergüenza por algo que es una realidad».

Otros como J. Balvin o Gina Rodríguez, contaron que sufren ansiedad. «Como cualquier ser humano tengo problemas y esta vez ha sido ansiedad y algo de depresión. Como todos, soy frágil y vulnerable y no quería fingir mi felicidad. Pronto pasará y volveremos a bromear todos juntos», dijo el cantante colombiano.

«Hay mucha vergüenza en torno a las enfermedades mentales, pero es importante que sepáis que hay esperanza y posibilidad de recuperarse», le escribió Lady Gaga a ‘Born This Way Foundation’, donde confesó que con 19 años fue violada. Paris Hilton también sufrió mucho tras la publicación de su vídeo sexual junto a su ex-pareja Rick Salomon y que vio la luz en 2004. «Saber que todo el mundo pensaba que lo había hecho aposta me mata y aún me da estrés postraumático hablar de ello», dijo tiempo después.

Por ABC.es

Por: Reporte Confidencial