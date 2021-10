En balsas improvisadas 22 migrantes cubanos llegaron al sur de Florida

El agente jefe de patrulla, Thomas G. Martin, confirmó la información a través de su cuenta en Twitter.

En el transcurso del año fiscal se ha reportado un importante incremento en el número de detenciones y de rescate de balseros cubanos en las costas del sur de Florida. A partir del primero de octubre de 2020, hasta la misma fecha de 2021, la Guardia Costera ha registrado el rescate de 838 cubanos; comparado con 49 en 2020, 313 en 2019 y 259 en 2018.

La cifra más elevada de los últimos años fue en el 2016, con 5.396 cubanos rescatados por la Guardia Costera.

La emigración de los cubanos en la isla hacia el sur de la Florida había disminuido luego de que a principios de 2017, Barack Obama, quien era el presidente de EE.UU. para ese momento; terminó con la política de «pies secos-pies mojados» que había estado vigente por largas décadas, según reseñó Miami Diario.

Over the weekend, 22 migrants from #Cuba made landfall in the #Florida Keys as part of two different smuggling events. 18 migrants arrived on a makeshift raft & another 4 migrants made landfall on a homemade vessel. All 22 migrants were taken into #BorderPatrol custody. #news pic.twitter.com/KDpkIbz0Yo

— Chief Patrol Agent Thomas G. Martin (@USBPChiefMIP) October 11, 2021