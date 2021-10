Familiares denunciarán muerte de mujer que ingresó al hospital por dolor de vientre

1290159

El ama de casa Mónica Beatriz Domínguez, de 43 años de edad, salió de su vivienda el sábado 9 de octubre en la mañana con un fuerte dolor en el vientre. Dijo a sus familiares que iría al hospital Miguel Pérez Carreño a que le colocaran un calmante. En vista de que anocheció y no llegaba, su pareja fue a buscarla y allí le avisaron que su cadáver se encontraba en la morgue.

“Le supliqué a los funcionarios que estaban esa noche de guardia que me mostraran el cuerpo de mi mujer. Ellos me querían mostrar una foto, pero para mí no fue suficiente porque podía ser falsa. Cuando sacaron su cuerpo de un congelador delante de mí me di cuenta de que todo era verdad”, relató a El Pitazo Carlos Triviño, quien antes de acudir al hospital buscó a su pareja sentimental por varias calles aledañas, pensando que se había regresado a pie por la falta de transporte.

Según detallaron otros familiares que se encontraban en la morgue de Bello Monte para reclamar el cuerpo, Mónica tenía un quiste en el ovario, el cual fue detectado hace cinco meses en una consulta privada. En ese entonces el médico aseguró que había que operarla.

“Desde ese momento los dolores de vientre se hicieron más intentos, y cuando le venía el periodo se ponía muy mal. Estábamos hasta intentando tener un bebé, pero lo pospusimos por su malestar”, comentó Triviño, quien aseguró que con su primer esposo, la fallecida tuvo seis hijos.

Los familiares relataron que en el hospital Pérez Carreño les informaron que fue ingresada al área quirúrgica para extraerle el quiste y falleció por un paro respiratorio. “Cómo operan a una persona que está recién llegando, con unos exámenes de hace cinco meses, sin la presencia o acompañamiento de algún familiar. Estamos investigando porque en la morgue alguien nos dijo que podía ser que se hubieran pasado de anestesia”, aseguró la madre de la víctima.

Sus hijos mayores detallaron que antes de ser intervenida quirúrgicamente no se comunicó con nadie vía telefónica, así como tampoco lo hicieron médicos y enfermeros que la atendieron.

Con el informe forense en mano, sus parientes acudirán al Ministerio Público para pedir que se abra una investigación en torno a este fallecimiento.

Glorimar FernándezSucesos