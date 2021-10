Lo que opina Michael Jordan sobre la vacuna en la NBA

En este articulo estaremos viendo la opinión del jugador histórico del baloncesto, Michael Jordan sobre la vacuna en la NBA

La leyenda de la NBA y propietario de los Charlotte Hornets, Michael Jordan, adoptó una postura firme sobre los protocolos COVID-19 de la liga en medio de la resistencia de algunos jugadores a la vacuna.

Hablando en el Today Show, His Airness no se contuvo y expresó su apoyo a la NBA en su mandato de prevenir la propagación del temido virus entre sus jugadores.

La leyenda de los Chicago Bulls enfatizó su creencia en la ciencia y el hecho de que la liga no pondrá un protocolo que ponga en peligro a los jugadores.

“Para nada”, dijo Jordan cuando se le preguntó sobre los protocolos COVID-19 en la liga. “Estoy total al unísono con la liga. Todo el mundo ha estado hablando de las vacunas y yo creo firmemente en la ciencia y voy a seguir con eso “.

Recientemente, la NBA publicó sus protocolos provisionales de salud y seguridad para contrarrestar la enfermedad mortal que ya ha matado a más de medio millón de personas solo en los Estados Unidos.

En dichas nuevas reglas se incluyen restricciones importantes para los jugadores no vacunados, como no poder comer en la misma habitación con los compañeros y el personal vacunados. Los jugadores no vacunados también tendrán sus casilleros lejos de los demás.

Además, los jugadores no vacunados están “obligados a permanecer en su residencia cuando estén en su mercado local” y en el hotel del equipo cuando estén de viaje. Tampoco se les permite visitar áreas de “mayor riesgo” como restaurantes, bares, clubes y más.

Sin embargo, según los últimos informes, más del 95 por ciento de los jugadores de la NBA ya están vacunados.

El hecho de que Michael Jordan exprese su apoyo a las reglas es ciertamente enorme para la NBA, especialmente en medio de una gran cantidad de jugadores que están en contra o se niegan a respaldarlas. Uno de ellos es LeBron James, quien confirmó que está vacunado, pero no quiso “defenderlo públicamente” porque cree en tener control sobre el propio cuerpo.

Por lo que vale, no es solo la NBA la que crea los mandatos de la vacuna COVID-19. Nueva York, San Francisco y Toronto también tienen reglas en sus respectivas áreas que requieren que los atletas se vacunen para poder jugar o disfrutar de los establecimientos.

Aquí el dato:

“¿Le preocupan los protocolos COVID de la NBA?” Michael Jordan: “Para nada. Estoy totalmente al unísono con la liga. Todo el mundo ha estado hablando de las vacunas y yo soy un firme creyente en la ciencia y voy a seguir con eso”.

“Are you concerned with the NBA’s COVID protocols?”

Michael Jordan – “Not at all. I am total in unison with the league. Everybody’s been speaking about the vaccinations & I’m a firm believer in science & I’m going to stick with that.”

(via @TODAYshow)pic.twitter.com/w1dUXW1tjv

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 12, 2021