Mia Khalifa reveló cuánto dinero ganó por trabajar en la industria del cine para adultos

«Un error común de la gente es pensar que he ganado millones y millones de los restos del trabajo que hice. Eso no puede estar más lejos de la verdad», indicó. Y agregó: «Realmente hice unos 12 mil dólares en total durante todo mi tiempo en la industria».

People think I’m racking in millions from porn. Completely untrue. I made a TOTAL of around $12,000 in the industry and never saw a penny again after that. Difficulty finding a normal job after quitting porn was… scary. Full interview here: https://t.co/xHK7SmhfrY pic.twitter.com/fwJlyzHznq

— Mia K. (@miakhalifa) August 12, 2019