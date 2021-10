No tenía COVID cuando lo sacaron de La Tumba: Habla esposa de Baduel

Las autoridades venezolanas informaron este martes, 12 de octubre, sobre el fallecimiento del preso político Raúl Isaías Baduel, por complicaciones generadas por la COVID-19. Sin embargo, su esposa, Cruz María Zambrano, aseguró que el general no estaba contagiado del virus.

Zambrano explicó el 29 de septiembre, cuando fue trasladado hacia El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) no estaba infectado. Por lo tanto, la esposa del general consideró como falsa la versión oficial brindada por las autoridades.

«Él no tenía COVID-19, eso no es verdad. A él cuando lo sacaron de La Tumba no tenía COVID-19. Sé que lo vacunaron siete días antes de sacar lo de La Tumba», explicó en una entrevista con la periodista Carla Angola.

De igual forma, Zambrano afirmó que las hijas de Baduel lo vieron este sábado, 9 de octubre, y no les dieron información sobre un contagio. Incluso, subrayó que «estaba bien», a pesar de que las autoridades aseguraron que murió por un paro cardiorrespiratorio.

«Ya estaba preparando todo para ir para allá, independientemente de que me dejaran horas y horas en calle como siempre; yo iba a ir a ver a mi esposo. Estaba recogiendo los alimentos y las cosas que solemos llevarle», explicó, además de precisar la última vez que lo vio fue hace dos semanas.

«NO NOS HAN DICHO NADA»

Zambrano aseveró que, hasta el momento, no ha recibido alguna comunicación de las autoridades sobre el fallecimiento del general Baduel. En tal sentido, se habría enterado de lo ocurrido por los comunicados del fiscal Tarek William Saab y la administración Maduro.

«Yo ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno. Ni siquiera al último de los de ahí me han dicho que mi esposo falleció, sobre qué paso y qué no paso», sentenció la ciudadana.

Asimismo, puntualizó que habló con una persona cercana que habría recibido la confirmación por parte de sus hijos. Sin embargo, hasta el momento, otros miembros de la familia Baduel no han realizado declaraciones públicas al respecto.

Baduel, quien fue ministro de Defensa durante el Gobierno de Hugo Chávez, estuvo detenido desde el 2009 al 2015, para luego volver tras las rejas en 2017. Su familia afirmó que se violaron derechos humanos en prisión, precisando que pasó por torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.