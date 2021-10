Norkys Batista hará de villana en “La mujer de mi vida” por Telemundo

Por todo lo alto, la actriz venezolana Norkys Batista regresa con fuerza a las telenovelas, ahora de la mano de la cadena de habla hispana en Estados Unidos, Telemundo, casa productora de “La mujer de mi vida”, melodrama en el que interpreta a una villana.

La también modelo, conductora y empresaria interpretará a una actriz llamada Evelin que le hará la vida imposible a la protagonista de la historia Daniela, interpretada por Angélica Celaya. Ella usará toda su belleza y seducción para enamorar al hijo de Daniela, veinte años menor que ella, y de esa forma hacerle daño.

“Es una mujer con mucho dinero, caprichosa, que hace lo que se le antoja, tiene en su vida todo lo que quiere tener y no le hace falta nada. Ella maneja todas las situaciones a su antojo y es una villana nata. Es un personaje que disfruto mucho porque es muy mala, pero que a la vez tiene muchas inseguridades”, comenta Norkys sobre su interpretación.

Norkys quien ha hecho carrera dentro de las telenovelas en Venezuela, Panamá, Colombia y Estados Unidos, tenía cinco años alejada de los melodramas, durante ese tiempo se enfocó en su exitosa obra de teatro y en la conducción de televisión.

“Me siento muy feliz y agradecida con Dios. Estoy haciendo lo que me encanta y me apasiona que es la actuación y las telenovelas. La experiencia de volver a grabar me tiene en las nubes y alucinando”, expresó la actriz representada por la casa de talentos internacional Hispanomedio.

Norkys compartirá escenas en La mujer de mi vida con Iván Sánchez, Rodrigo Murray, Mauricio Islas y Patricia Reyes Spíndola.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial