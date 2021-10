PJ, UNT y AD advierten: Reestructuración de Monómeros “no podrá ser ejecutada de manera unilateral por Guaidó”

PJ, UNT y AD aclararon este martes que “no existe ningún decreto” de reestructuración de Monómeros aprobado por ellos y advirtieron que dicha reestructuración “no podrá ser ejecutada de manera unilateral por Juan Guaidó”.

El periodista Alejandro Castillo compartió el comunicado vía Twitter donde además dicen AD, PJ y UNT, “que cualquier reestructuración que implica la remoción y designación de personal en Monómeros tendría que ser autorizado por la AN/2015”.

“AD, PJ y UNT dicen en el comunicado que en 10 días hábiles se conocerá el informe de la comisión que investiga Monómeros y que solo después de ahí es que ellos estarán en condiciones para conocer los elementos de juicio para adelantar una reestructuración a Monómeros”, destaca Castillo.

Disputa entre AD, PJ y UNT con VP para Eugenio Martínez



Para el periodista experto en procesos electorales, Eugenio Martínez, “En medio de la disputa de AD, PJ y UNT (en orden alfabético) y el Gobierno Interino (Voluntad Popular) por el tema Monómeros, está una discusión mayor: ¿Qué hacer con la continuidad administrativa de la AN/2015, la comisión delegada de esta AN y por supuesto la Presidente Interina?. La pregunta no solo involucra a los partidos de oposición, sino a los aliados internacionales del Gobierno Interino. ¿Puede continuar la presidencia interina sin los apoyos de AD y PJ?. ¿Puede eliminarse la AN, pero mantener la continuidad de Guaidó como Pdte Interino?”.

“¿Si se acaba la presidencia interina Maduro accederá a los recursos en el extranjero?. La pregunta es válida porque en el caso Monómeros está incluida la jugada política de Duque que no entregará una empresa vital para Colombia a Maduro (de ahí la intervención de Supersociedades). Solo unas breves preguntas, sin respuestas claras, para darle contexto al zaperoco que hay armado en el seno de la oposición venezolana”, resalta Martínez.

