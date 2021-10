Tiktokers creen que Brian Laundrie se esconde en un búnker en su casa

Algunos usuarios en TikTok piensan que el prometido de la youtuber asesinada, Gabby Petito podría estar escondiéndose en un búnker debajo de la casa de sus padres, en Florida.

Luego de que fueron publicadas unas imágenes de dron en la red social antes mencionada, varios usuarios comenzaron a comentar que Brian Laundrie se esconde debajo del jardín de la casa de sus padres.

Una usuaria de la plataforma sostiene que en el video que fue grabado desde los aires, se puede observar cómo la madre del fugitivo, Roberta Laundrie, le pasa algo a una persona, solo se logra ver una mano que sobresale, y piensa que podría ser de su hijo.

Por ello, la tiktoker sugirió que el sospechoso de 23 años, se oculta en un búnker bajo el suelo del patio trasero. «Definitivamente hay alguien ahí. No pueden hacerme cambiar de opinión», escribió en la publicación del metraje.

Por otro lado, el director general de la empresa de fabricación de búnkeres Atlas Survival Shelters, Ron Hubbard, aseguró que es muy común construir refugios de este tipo con la entrada secreta para mayor seguridad; y que los contratistas podrían hacer fácilmente una cámara subterránea en un lugar como el que se puede apreciar en el video.

No obstante, Hubbard descartó que Brian se halle escondido en la casa de la familia Laundrie; ya que las autoridades inspeccionaron la propiedad y no consiguieron nada.

Internet sleuths claim Brian Laundrie is hiding under flower bed at parents’ home https://t.co/ZD56ZAgHqd pic.twitter.com/HEZ1HJMTrZ

— New York Post (@nypost) October 8, 2021