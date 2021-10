Will Poulter será Adam Warlock en ‘Guardians of the Galaxy vol 3’

La producción de ‘Guardians of the Galaxy vol 3’ está muy próxima a comenzar y se espera que sea una de las producciones más importantes de la franquicia después del regreso de James Gunn y parece ser que habrá grandes sorpresas, ya que este día se hizo oficial que el actor Will Poulter será Adam Warlock en ‘Guardians of the Galaxy vol 3’, ya que aparentemente llegaron a un acuerdo con el actor para su papel en el MCU, siendo su debut en el género de los superhéroes.

El pasado fin de semana surgieron algunos rumores sobre que el actor de ‘Black Mirror’ estaba en negociaciones para ser parte de esta película en el papel del héroe Adam Warlock y que al parecer estas negociaciones iban por buen camino, en gran medida por la buena carrera que tiene el actor, ya que ha sido parte de producciones importantes a lo largo de su carrera tanto de fantasía como dramas e incluso terror.

Este día el portal Deadline confirmó que los rumores eran ciertos y que Will Poulter será Adam Warlock en ‘Guardians of the Galaxy vol 3’, ya que finalmente llegaron a un acuerdo para se una a la franquicia en este papel tan importante que se espera que sea uno de los antagonistas en esta tercera entrega de equipo.

Actualmente James Gunn está comenzando con la producción del especial navideño que llegará a la plataforma de Disney+ a finales de 2022, para posteriormente seguir con las grabaciones de esta película, la cual ya tiene la fecha de estreno del 5 de mayo de 2023, si no hay algún tipo de retraso en el calendario de Marvel Studios.

Wipy