‘You’: la adictiva y retorcida temporada 3 de la serie de Netflix agita con acierto la nueva vida de Joe y Love

Casi dos años han pasado desde que Netflix estrenase la segunda temporada de ‘You’, y también la primera realizada en exclusiva para la plataforma, ya que inicialmente nació como una serie de Lifetime. Sin embargo, no se convirtió en un fenómeno hasta su llegada a Netflix y este 15 de octubre será cuando todo el mundo pueda ver al fin su tercera tanda de episodios, de la cual yo ya he podido ver tres episodios

Podría decirse que la tercera temporada de ‘You’ arranca donde se quedó al final de la segunda: Joe y Love han iniciado una nueva vida junto a su hijo en común, pero con él dando síntomas de que una nueva obsesión está a punto de emerger. A priori, más de lo mismo, pero lo cierto es que todo acaba resultando más retorcido, en parte por la dinámica entre los dos protagonistas, pero también porque la serie sigue siendo muy juguetona y capaz de salirse por la tangente cuando podría haber caído en la rutina.

Es evidente que algo de amor existe entre Joe y Love, pero también que ella ya estaría muerta de no haberse quedado embarazada. Eso es algo que se deja notar en todo momento en la dinámica entre ambos, ya que la desconfianza es una constante que amenaza en todo momento con enfrentarles, causando además varios problemas que podrían acabar con su aparentemente idílica vida.

Y es que ese nuevo inicio en un barrio residencial es una ocasión de oro para introducir multitud de nuevos personajes con los que los guionistas de la serie puedan jugar en lo referente a su efecto en Joe y Love. En estos tres primeros episodios ha habido mucho de introducción, sobre todo porque lo que parecía una cosa ha acabado siendo otra muy diferente. Ya siento ser así de críptico, pero tengo claro que nadie quiere spoiler alguno antes de verla.

Eso lleva a que pronto surja la necesidad de volver a recurrir a viejos hábitos para intentar librarse del problema en el que se ven envueltos y a que apunta a ser el gran eje de la temporada, o al menos hasta que desarrollen otros frentes que ya han ido perfilando en este arranque. Y es que es verdad que lo que parece inicialmente una sorpresa no deja de ser una estación de paso antes de que la serie confíe en soluciones más esperables.

Mantiene sus virtudes

No obstante, la crisis en la relación entre Joe y Love nos deja varios buenos momentos en sus intentos de salvar su vínculo, sobre todo en sus encuentros con la psicóloga. Hay también ahí varias gotas de ese humor negro y juguetón que ha caracterizado a la serie hasta ahora, pero de tal forma que no se sienten redundante, algo esencial, porque si algo no puede permitirse ‘You’, eso es repetirse más de la cuenta y correr el riesgo de perder la atención del espectador.

Por lo demás, los nuevos personajes cumplen su función pero sin llegar realmente a destacar por el momento. A priori, el fichaje de Tati Gabrielle, vista previamente como Prudence en ‘Las escalofriantes aventuras de Sabrina’ y Gaia en ‘Los 100’, es el más estimulante por ahora, y eso que ‘You’ se ha tomado las cosas con calma, pero su peso en la historia apunta a ir a más y siento curiosidad por la dinámica que es establece entre Joe y su personaje.

Más allá de eso, ‘You’ sigue siendo un culebrón retorcido, una especie de variante romántica de ‘Dexter’ que confía sobremanera en el tirón de Penn Badgley para soportar el peso dramático de la historia. Por suerte, aquí encuentra una buena compañera en Victoria Pedretti, cuyo personaje crece en interés respecto a la segunda temporada. Eso sí, no tengo claro que tengan mucho recorrido juntos -están condenados a enfrentarse y/o a que ella desaparezca, pues el auténtico protagonista es él-, pero estoy disfrutando bastante con las ideas y venidas de Joe y Love. Ya sabía que había química entre ambos, pero esta nueva energía es muy bienvenida.

En resumidas cuentas

La espera ha merecido la pena, pues la tercera temporada de ‘You’ mantiene todo aquello que nos conquistó en las dos anteriores sin limitarse a ser más de lo mismo. Sí, algo de eso hay, pero los responsables de la serie de Netflix han sabido maniobrar para que siga siendo igual de adictiva.

