▷ Presidente Duque entregó la primera tarjeta de Permiso de Protección Temporal para migrantes venezolanos #13Oct

El presidente de Colombia, Iván Duque, entregó este miércoles la primera tarjeta de Permiso de Protección Temporal al ciudadano venezolano Óscar Enrique Soto, quien quedó acreditado como beneficiario tras el programa expedido para solucionar la situación de 1,8 millones de venezolanos que residen en Colombia.

De esta manera, avanza la tercera fase del proceso de cara a la entrega de tarjetas a otras 200 mil personas, con prioridad para niños y niñas.

El jefe de Estado colombiano entregó el Permiso de Protección al ciudadano venezolano en un acto que se llevó a cabo en la vereda Márquez, en jurisdicción del municipio de La Calera (Cundinamarca).

El ciudadano Óscar Enrique Soto es una de las 1.233.366 personas están inscritas en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), y el documento le permitirá la permanencia en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especial por 10 años.

El Estatuto Temporal de Protección es una herramienta jurídica complementaria del régimen de protección internacional de refugiados, el cual refleja el compromiso de Colombia con la protección de los derechos humanos.

En su reciente visita de trabajo a Estados Unidos, el presidente Duque expresó que la acogida y la regularización de los migrantes venezolanos los beneficiará a ellos, al desarrollo de Colombia y fortalecerá los lazos históricos entre los dos países.

Las declaraciones las entregó al recibir la Medalla de Oro de Américas Society/Council of the Americas, organización empresarial de Estados Unidos que promueve el libre comercio y la democracia en las Américas.

El objetivo de otorgar, de forma gratuita, un Permiso por Protección Temporal constituye no solo un gesto emblemático de solidaridad y fraternidad del Gobierno colombiano, sino también la no criminalización del ingreso o permanencia irregular de personas y el respecto al principio de no devolución en materia de refugiados.

En la actualidad, el éxodo de venezolanos es el de mayor magnitud en todo el mundo y en el marco de esa crisis, nuestro país es el segundo mayor receptor de migrantes y refugiados después de Turquía.