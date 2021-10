Abandonó a su hija en brazos de un desconocido y ahora está arrestada

Ese oficial es empleado del Departamento de Policía de Miami, según indicaron las autoridades. «Tiene a esta niña que está sosteniendo y solo puede ir hasta cierto punto y seguirla», explicó Fallat. «Inmediatamente pidió ayuda».

El informe policial indica que Vizcarra llamó a un detective alrededor de las 5:40p.m. del día martes 12 de octubre; y le dijo que estaba en el hospital buscando a su bebé; y proporcionó una descripción de la ropa de su hija, que coincidía con la que tenía puesta la niña.

Tres oficiales respondieron al llamado y al llegar al hospital, lograron hablar con la madre, quien de manera espontánea les manifestó: «No es como si la dejara. Es un hospital y estaba preocupada por ella. Estaba pensando que estaba a punto de dormir en las calles, pero no ella».

UPDATE: Detectives have successfully located the mother & have since made an arrest in this case. https://t.co/mLhl8oMPb9

