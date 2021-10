‘Eternals’ será la tercera película de la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel y llegará a las salas de cine el próximo 5 de noviembre y se espera que sea una de las producciones más importantes de todo el MCU al expandir la franquicia hacia nuevos horizontes y no sólo por la trama central, sino por las escenas al final de los créditos que aparentemente serán muy importantes para el futuro de este universo y en una reciente entrevista, la directora Chloé Zhao habló de las escenas post créditos de ‘Eternals’.

Después de muchos retrasos, finalmente ‘Eternals’ llegará a las salas de cine en aproximadamente tres semanas y según algunos reportes, es una de las producciones más costosas de Marvel Studios y se espera que tenga gran recibimiento gracias a la dirección de Chloé Zhao, quien ganó el Oscar como Mejor Director y su película ‘Nomadland’ se llevó la presea como Mejor Película.

En una reciente entrevista para Fandango, Chloé Zhao habló de las escenas post créditos de ‘Eternals’, afirmando que son muy importantes para el futuro de la franquicia:

“¡Sí! No te quedes sólo para la primera escena de los créditos, quédate también para la segunda. Son igual de importantes en peso, y ambas tienen grandes sorpresas para ustedes”.

A pesar de que había dudas sobre el estreno de ‘Eternals’ ante los números no muy positivos de ‘Black Widow’, finalmente esta película se estrenará de forma exclusiva en salas de cines el próximo 5 de noviembre después del gran recibimiento que tuvo ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, ya que la gente está regresando poco a poco a los cines ante el descenso de casos de Covid-19 en todo el mundo.

