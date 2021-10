Creador de ‘El Juego del Calamar’ ya habló de la segunda temporada

La serie ‘Squid Game’, mejor conocida como ‘El Juego del Calamar’ ha sido todo un suceso dentro Netflix, ya que en menos de un mes, se ha convertido en la serie más vista dentro de la plataforma de streaming, por lo que han surgido rumores sobre la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’, todavía no hay una confirmación oficial, pero el creador ya está pensando la forma en que podría desarrollarse y quizá tome algunas teorías de los fans como inspiración.

La serie ‘El Juego del Calamar’ creada por Hwang Dong-hyuk llegó hace unas semanas a Netflix donde nos muestra a un grupo de personas con problemas económicos que son elegidos para entrar a un juego donde el ganador se convertirá en millonario, pero para ello tendrán que sobrevivir e incluso traicionar a sus compañeros.

En entrevista para The Hollywood Reporter, el creador de la serie Hwang Dong-hyuk afirmó que hay una presión para hacer la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’, pero que lo toma como algo positivo:

“La presión sobre mí es enorme ahora, con una audiencia tan grande esperando una segunda temporada. Debido a toda esa presión, aún no he decidido si debo hacer otra temporada o no. Pero si lo miras de manera positiva, porque a tanta gente le encantó la primera temporada y esperan cosas buenas, hay personas en todo el mundo que ofrecen sus opiniones sobre a dónde debería ir el programa. De hecho, podría sacar ideas de los fanáticos de todo el mundo para crear la próxima temporada. Creo que eso es con lo que estoy luchando en este momento, que no debería verlo solo como una gran cantidad de presión, sino pensar en todo este amor y apoyo que estoy recibiendo como una gran caja de inspiración que puedo aprovechar”.