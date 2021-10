Denuncian a candidato del Psuv para alcaldía en Guárico, Christopher Constant, por maltrato y pedofilia

Virmalia Gabriela García Orcial, denunció este martes a su esposo y actual candidato a la alcaldía de Juan Germán Rocio Nieves en San Juan de los Morros estado Guárico por el Psuv, Christopher Constant Campo, por “maltrato y pedofilia”.

En un video compartido en Twitter por el periodista y reportero gráfico Jesús Medina, la víctima cuenta lo siguiente: “Soy madre de una niña de tres años que tengo en común con el hoy candidato a la alcaldía de Juan Germán Rocio Nieves por el Psuv, Christopher Constant, quien denuncié el pasado 19 de mayo en la Fiscalía de San Juan de los Morros, la cual logró, a través de su tráfico de influencias, que tres fiscalías se inhibieran de mi caso, no recibiendo respuesta al respecto”.

“Durante 5 años me gritó en diferentes ocasiones, cuando era parlamentario a la Asamblea Nacional me decía que si lo denunciaba nadie me iba a hacer caso porque él tenía inmunidad parlamentaria. Esta persona me agredió en diferentes ocasiones. Luego fue creando un temor constante en mi que no me permitió lograr, a través de la violencia psicológica y física que recibía con él, poder alzar mi voz”, denunció.

Virmalia García detalló que este año “a través de diferentes momentos que me marcaron, a través de golpizas que me dejaron dos órganos inflamados, embarazada me ahorcaba, me golpeó en la barriga con seis meses (de embarazo), me agarraba del cuello y me soltaba, al punto que agredía cada una de las partes de mi cuerpo. Me cacheteaba. A través de todos esos momentos, decidí denunciarlo porque a través de una investigación que realicé descubrí que esta persona es además un pedófilo que mantiene relaciones con niñas que pertenecen a la juventud del Psuv”.

“Hoy me mantengo en Caracas resguardada y huyendo porque Christopher violentó la vivienda que Fiscalía me había asignado, adueñándose de mis pertenencias. Nos dejó prácticamente en la calle. Escribí al Psuv porque he sido militante, envié una carta a Diosdado Cabello y al MP y aún no recibo respuesta. Estoy cansada de sufrir y hoy pido ayuda. No quiero que Christopher cumpla sus amenazas, que me quiten a mi hija o que llegue al punto de quitarme la vida. Exijo justicia”, concluyó la afectada.

Hasta ahora no ha habido declaraciones del fiscal chavista Tarek William Saab en torno a lo denunciado.

1/2 ¡Atención! El candidato a la alcaldía de Juan Germán Rocio Nieves «San Juan de los Morros» por el PSUV, Christopher Constant Campo, es denunciado por violencia física y psicológica contra su esposa Virmalia Gabriela García Orcial ¿Dónde está la fiscalía del MP? Fuertes videos pic.twitter.com/rszR2xPkwA — Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) October 12, 2021